Zarobljena na aerodromu: Jelenu Golubović policija privela u Mumbaju

Rediteljki Jeleni Golubović preselo je putovanje u Tajland, gde je sa dečkom provela više od dve nedelje.

Naime, po povratku sa te egzotične destinacije, višestruka rijaliti pobednica izgubila je pasoš, zbog čega je trenutno zatočena na aerodromu u Mumbaju.

Nju su prošlu noć indijski policajci satima ispitivali.

“Jelena i misteriozni Kipranin sa kojim planira venčanje pre dva dana su krenuli iz Tajlanda. Njen let iz Bangkoka do Mumbaja bio je turbulentan, zbog čega je Golubovićeva bila potpuno izgubljena. Ona je iz Indije trebalo da nastavi put do Abu Dabija, a odatle za Beograd. Međutim, na izlasku iz carinske zone u Mumbaju je shvatila da joj nema pasoša”, priča naš izvor upućen u čitavu situaciju.

“Jelenu je uhvatila panika kada je shvatila šta se dešava, a policija na aerodromu odmah ju je privela u posebnu prostoriju na ispitivanje. Ona je noć između srede i četvrtka saslušavana nekoliko sati i ne znam šta se nakon toga dogodilo. Njen dragi je već otputovao na Kipar i nema pojma šta se s njom dešava. U trenutku kada sam se čuo sa njom, posadi aviona kojim je doletela iz Tajlanda bilo je naloženo da proveri da li je pasoš ostao u letilici. O svemu bi trebalo da su obavešteni naša ambasada i konzuli, ali je Jelena očigledno zakasnila na let za Abu Dabi kojim je trebalo da nastavi putovanje”, objašnjava izvor, inače Jelenin prijatelj koji je trebalo da je sačeka na aerodromu u Beogradu.

On otkriva da je Jelena od tog trenutka nedostupna i da ne zna šta se događa, ali je poslala poruku.

“Najgore je prošlo. Biće mi urađen privremeni pasoš, ali ću novu kartu za Abu Dabi morati da kupim. Policajci su bili ljubazni, ali to nije smanjilo moj stres”, bilo je sve što je Goluboviceva napisala.