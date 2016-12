Zamalo da se venčaju! Šešelj priznao: Vendi me je ostavila!

Lider radikala Vojislav Šešelj i pevačica Vesna Vukelić Vendi su posle više od dve decenije obelodanili detelje svoje ljubavne veze.

Ipak, njihove verzije iste priče pomalo se razlikuju. Dok Šešelj tvrdi da su se voleli dva meseca, pevačica kaže da je njihova veza trajala oko godinu dana, ali da ga je ostavila jer je hteo da je ženi.

“Sa njom sam bio u vezi 1991. godine. Bila je to lepa veza, nije trajala dugo, oko dva meseca. Ja se držim dva principa, svaku ženu sa kojom sam u životu bio iskreno sam voleo. Pa koliko je trajalo, trajalo je. I svaki put kada bi dolazilo do raskida, žene su mene napuštale, ne ja njih. I ja se držim ta dva životna principa večito. Sada nismo u kontaktu”, kaž šef radikala za Alo!

Sa druge strane, njegova stara ljubav pevačica Vesna Vukelić Vendi bila je raspoložena da detaljnije govori o vezi sa vođom radikala.

“Naša veza nije trajala dva meseca, trajala je mnogo duže, negde oko godinu dana i to je zaista bio jedan predivan period, koji je imao i jednu ozbiljnu težinu, jer ja sam odlazila kod njega kući. Ta veza, iako sam ja tada bila premlada, imala sam 19 godina, imala je jednu širinu, nije to bila veza modernih kokoški koje se tako uhvate za nekog tajkuna, pa ih njihov posao ne zanima, već samo dobar poklon sa mašnicom”, priseća se Vendi.

“On je džentlemen i ja lično sumnjam da su ga sve žene ostavljale, kao što kaže. Pregruba je reč ostavljanje, ali on je želeo posle jednog neuspelog braka da se ostvari ponovo kao muž, odnosno roditelj. Meni se to nije uklapalo. Osim toga, on je već imao iza sebe jedan propao brak i to su isto bili znaci pored puta, ja ne bih bila njegova prva žena, a gde je druga, tu je treća, a gde je treća, tu je i četvrta i tako dalje. Želeći da u životu ne rizikujem, ja sam smatrala da nisam taj profil, nisam osoba koja sebe želi sebe da zatvori u zlatan kavez”, u dahu nam je ispričala pevačica.

Na pitanje da li će staru ljubav podržati u trci za šefa države, pevačica odgovara:

“Istraživanja pokazuju da se dobro kotira. Naravno da će dobiti podršku, ne samo u tom političkom smislu nego i u onom ljudskom, jer sve ovo što se njemu dešavalo u zadnjih 15 godina trebalo je čovek zaista da bude rođen da ima tu dimenziju da bi se izvukao psihofizički iz toga i da porazi jednog takog neprijatelja kao što je Brisel. Ja bih volela da naša zemlja ide putem svetosavske Srbije, ako to Šešelj uspe, onda ću zaista svim srcem biti uz njega, da nam na čelu države bude svetac”, navodi ona.