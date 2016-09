Kod nje nema izvoljevanja: Evo kako je Dragana odgovorila Zorici na prozivke!

Pevačica Dragana Mirković, koju je već u prvoj emisiji “Pinkovih zvezda” koleginica Zorica Brunclik isprozivala za izgled, pokušava da smiri strasti.

Brunclikova je napala Draganu Mirković da ima višak kilograma nakon što je jedan od učesnika otpevao pesmu Mileta Kitića “Kilo dole, kilo gore”. Međutim, Dragana nam je rekla da je ovaj komentar nimalo nije pogodio jer je u potpunosti zadovoljna svojim izgledom.

Dragana kaže i da nije imala neke posebne uslove kada je prihvatila poziv Željka Mitrovića da bude deo “Pinkovih zvezda”, kao što su Zorica i Dara izvoljevale.

“Odvikla sam se od bilo čega što mi je naporno i što ima jak tempo. Ne mogu da dolazim svake nedelje iz Beča zbog snimanja. To bi mi bilo tek naporno. Bolje mi je da se nekoliko dana mučim pa da budem mirna mesec dana. Tako da je to bio moj uslov, jer drugačije ne bih mogla. Svake nedelje da ostavljam decu i napuštam kuću, to stvarno ne bih mogla”, priznala je folk zvezda.