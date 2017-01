Voli brzu vožnju: Policija oduzela dozvolu Veri Matović!

Gosti Lee Kiš u emisiji Nedeljno popodne dobili su posebne zadatke koje je trebalo da obave u kapicama Deda Mraza.

Pevačica Vera Matović je trebalo da ispriča najneprijatniju situaicju iz protekle godine, pa je mnoge iznenadila svojim odgovorom.

“Policija me je zaustavila zbog brze vožnje, to mi je bilo najteže. I ti posle izgubiš uslovno vozačku i platiš kaznu”, rekla je ona, a kada ju je Lea pitala koliko brzo je vozila, ona se našalila i rekla “200 na sat”.

Posle toga je ispričala za koliko je prekoračila ograničenje.

“Ja sam preticala, bilo je dozvoljeno šezdeset, a ja sam išla 92. I domah sam ja ukočila, ali je kasno bilo”, objasnila je ona, a nadovezao se Era Ojdanić:

“Ja to znam iz iskustva. Znači, to je pet poena, tri meseca dozvoila ide na hemijsko čišćenje i vraća ti se čista”, našalio se on.