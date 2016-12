Vlado Georgiev: Ljubav je pukla!

Vlado Georgiev gostovao je sinoć u emisiji kod Ivana Ivanovića, koji je odmah iskoristio priliku i čestitao pop zvezdi na prinovi, i pritom ga upitao kako se snašao u ulozi oca devojčice Sofije.

“Pa jesi li me zato zvao?”, našalio se Vlado, a onda objasnio.

“Dobar sam tata. Ne čuješ me – ne vidiš me. Moram da priznam da sam u početku bio pogubljen, jer mi se to dešava prvi put. Dok su rasle ćerke mog brata mislio sam da je to-to, da se tako vole deca. Međutim, kad sam dobio moju ćerku, shvatio sam da je to nešto sasvim drugačije. Ona svaki dan nešto čuje, govori. Tako da, sad je već pukla ta ljubav, pa sve što bude tražila, moraću da nabavim”, rekao je Georgiev i nasmejao sve u studiju.