Više nema nagađanja: Evo kada će se Aleksandra i Filip stvarno venčati!

Mesecima se već priča o tome kada će Aleksandra Prijović i Filip Živojinović stati na ludi kamen, a, kako stoje stvari, glamurozna svadba koju mnogi iščekuju će ipak sačekati narednu godinu.

Pevačica priznaje da brak već neko vreme planiraju, ali da se za konačan datum još nisu dogovorili.

“Udaću se za Filipa naredne godine. Da ne razmišljamo o braku, ne bismo ni bili zajedno. Filip mi je posle dve nedelje veze rekao da će me oženiti. Još me nije zvanično zaprosio, ali neka on razmišlja o tome. Znam samo da ću, kad od njega dobijem verenički prsten, zaplakati”, rekla je Aleksandra za Informer.

Venčanje će biti obavljeno i u crkvi i pred matičarem, prostor još traže, a Aleksandra priželjkuje neki romantičan kutak.

“Oduvek sam želela manju svadbu, ali kad se spoje Filipova i moja porodica, pa još i sve kolege, to je nemoguće. Uskoro ćemo da sednemo i dogovorimo se oko datuma. Pretpostavljam da će svadba da bude po starim srpskim običajima”, otkrila je pevačica.

Ona kaže i da bi tog dana volela da bude u raskošnoj balskoj venčanici bele boje, kao i da je pesma “Dođi” Parnog valjka njihova omiljena, te da želi da joj je Filip tog dana otpeva.

Osim toga, Aleksandra i Filip su već dugo memorisani jedno drugome u telefonu kao “muž” i “žena“, a kako ističe pevačica – to sve govori.