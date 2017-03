Viki zaoštrava situaciju, tek sad će da leti perje: Karleuša me pominje iz zlobe, laži i gluposti

Pevačica Viki Miljković, koja u žiriju “Zvezda Granda” konstantno dobija uvrede od Jelene Karleuše. I, kako kaže, da ume da se brani, ali neće.

Ona ističe da je ne vređaju pecanja “Male od skandala” i Ane Bekute, koja joj se pridružuje, jer smatra da to rade iz ljubomore.

“Inspirativna sam i najjača karika u žiriju, zbog toga se svi kače sa mnom i šale na moj račun. Ali ih puštam da se raspravljaju i ne doživljavam to kao uvrede. Sve to što oni izgovore ne može da me povredi jer zapravo znam šta je istina, mene neistina nikada nije pogađala. Neko sam ko, za razliku od ostalih, stoji vrlo čvrsto na tlu i znam i ko sam i šta sam. Iako ne volim sama sebe da hvalim, više volim kada to drugi govore, ali znam koliko vredim. Kada je neuspeh u pitanju, vrlo sam samokritična i znam gde sam pogrešila. Nemoj neko da misli da ne umem da odgovorim na Karleušine upadice, umem i te kako, ali neću da padam na taj nivo”, kaže Viki i dodaje:

“Generalno gledano, komentari Ane Bekute i Jelene Karleuše mene ne dotiču, jer se ne vređam na takve gluposti koje one mogu da iznesu o meni, a koje su pritom laž. Što bi mene to vređalo?! Smejem se. Kada bi se iznela neka istina, a da je loša, onda bi to moglo da me povredi. A pošto toga nema kod mene, za razliku od ostalih, gde ima mnogo negativnih stvari, onda sam mirna”, objašnjva Viki zašto koleginicima ne uzvrati istom merom.

Miljkovićeva ističe da joj je čad drago kada članovi žirija upućuju negativne komentare na račun njene karijere jer smatra da je to znak da su ljubomorni.



“Kada neko potceni moj rad, znam da to radi iz zlobe, a moja publika odlično zna ko sam i šta sam. Mnoge kolege koje sede u stolicama žirija bile su na mojim nastupima i odlično znaju kakvu atmosferu pravim. Što se tiče uvreda koje pojedini članovi žirija iznose na moj račun, oni time govore samo o sebi, a ne o meni”.

Da stvar bude gora, Viki nije samo meta Jelene Karleuše već je proziva i njena majka Divna, koja na društvenim mrežama stalno piše pogrdne komentare na račun pevačice.

“Divna je veoma simpatična i nju volim još otkad sam dete bila. Ona mi je davala podršku tokom karijere, bili smo komšije. Mnogo sam više kontaktirala i družila se sa njom nego sa Jelenom”.