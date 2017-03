Viki: Volim kad se Jelena i ja išibamo! Bilo bi mi dosadno da je nema!

Viki Miljković je prestala da bude ćutljiva i povučena pevačica, na kakvu smo navikli već 25 godina. Pokazala je zube i ne dozvoljava više da je iko gazi. Njena promena najviše se primeti na snimanju “Zvezda Granda“, posebno kad je napada Jelena Karleuša.

“Jelena i ja ne planiramo naše svađe, kao što svi misle. Svaki put kad uđem u studio, ne znam šta me čeka. Sve zavisi od situacije i trenutka. Moj fazon komunikacije je generalno drugačiji. Ne svađam se i nisam neko ko vređa i govori oštre reči. Jednostavno, imam svoj metod kojim ljudima treba objasniti neke stvari”, rekla je Viki u intervjuu za “Stars”.

Kako komentarišeš to što te je Divna Karleuša dvaput isprozivala na društvenim mrežama?

“Videla sam to. Ona mi je jako simpatičan lik. Zavolela sam je još dok sam bila dete. Radila je na radiju i otad je baš gotivim i poštujem. Dok smo bile komšinice, više sam s njom komunicirala na ulici zbog dece nego s Jelenom. Skroz mi je simpa”.

Kakvo mišljenje zaista imaš o Jeleni Karleuši?

“Ona veoma uspešno radi taj svoj posao i dobar je šoumen. To se vidi iz priloženog. Ja to ne doživljavam kao ozbiljne provokacije. To je sve zbog šou-programa. Mene, inače, nije lako iznervirati. Istina samo može da me iznervira. Ono što je netačno, to me ne zanima. Ne volim da govorim o svojim uspesima, ko sam, šta sam, gde sam bila i šta sam radila. O tome govore moji rezultati na terenu i ono što je ostalo iza mene. O tome samo publika može da sudi. Kad neko pokušava to da ospori, takođe mi nije bitno. Važno mi je da onaj ko me voli i poštuje zna šta je istina. Narod ne možeš prevariti”.

Da li bi više volela da vidiš Duška Tošića na Jeleninom mestu u žiriju?

“Duško mi je jako drag, dobar i fin dečko. Ali ne, volim ja Jelenu, volim kad se nas dve išibamo. Bilo bi mi dosadno da je nema. Volim kad se loptice prebacuju iz dvorišta u dvorište”.

Da li vas dve možete da postanete prijateljice koje će redovno ispijati kafu?

“Godinama smo bile komšinice, ali eto, sticajem okolnosti nikada nismo ispijale kafu i družile se. Ja generalno nemam mnogo vremena za to jer hoću da budem dobra majka i uspešna u svom poslu i da svima budem nadohvat ruke”.