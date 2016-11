Veza pod velom tajni: Evo zbog čega se Ivan Gavrilović nije oženio Marijom Milošević

Veza popularnog densera Ivana Gavrilovića i Marije, ćerke nekadašnjeg predsednika Savezne Republike Jugoslavije Slobodna Miloševića, bila je pod lupom javnosti.

Međutim, njihov raskid posle godinu dana zabavljanja ostao je obavijen velom tajne. Ivan za “Alo” otkriva šta se dogodilo i koji su bili razlozi njihovog udaljavanja.

“Marija Milošević mi je tih 90-ih bila devojka godinu dana. To je bila dubinska priča i mnogo lepa ljubav. Nikada nisam koristio to što je ona ćerka predsednika da bih uspeo u životu”, kaže Gavrilović.

Na pitanje zašto se nije oženio njom, Ivan priznaje da o tome nije razmišljao, jer su bili mladi, a onda je u njegovu ljubavnu priču država umešala prste.

“Ne. Ja sam u to ušao kao klinac. Malo sam se zaljubio. Ona u mene, ja u nju. Ali sve to ludilo tog vremena nas je razdvojilo. Establišment je uticao da dođe do kraja naše veze”, kaže Ivan, ali ne želi da otkrije detalje njihovog raskida i ko je bio glavni pokretač toga.

Prema njegovim rečima, on i Marija odavno nemaju nikakav kontakt.

“Ne čujemo se, ali joj želim svu sreću. Bila je super devojka”, sa osmehom poručuje Gavrilović, koji je do sada učestvovao u nekoliko rijalitija, u kojima ga svađe nisu zaobilazile. Po svemu smo zemlja rijalitija. Kako po siromaštvu, tako i po svađama. Rijaliti je refleksija društva”, zaključuje on i otkriva da ga pogađa to što se danas sve bazira na narodnoj muzici, dok je dens skrajnut.

“Mi danas živimo u vremenu kiča i šunda. Cela muzika je danas kič”, kaže Ivan.