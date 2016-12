Vesna Rivas ponovo proriče: Aleksandri Prijović je ostalo još 4 godine!

Pevačica i bivša učesnica rijalitija “Farma” Vesna Rivas, iako trenutno nije na seoskom imanju u Lisoviću pod budnim okom kamera, i dalje intrigira javnost. Trenutno se odmara i uživa u slobodi, pa domaća publika u narednom periodu neće moći da je gleda u nekom od rijaliti programa.

“Umorila sam se od rijalitija, trenutno uživam u slobodi – to je nešto najvrednije i to niko ne može da vam oduzme. Ali, ko zna, nikad ne reci nikad – ukoliko se u pravo vreme bude ukazala neka ponuda, što da ne”, rekla je pevačica.

Obzirom na to da se pored pevanja bavi i bioenergijom i gledanjem u karte, pevačica često predviđa predstojeći period javnim ličnostima sa domaće javne scene, a njene prognoze izazivaju oprečne komentare.

“Aleksandra Prijović će ići do određene granice i to je to. Mogu da se kladim da će taj njen sega-mega uspon trajati plafon četiri godine. Ništa ona nije lepša ni zgodnija od ostalih pevačica, realno, pa pogledajte sve ostale pevačice na estradi… Ima mnogo lepših i zgodnijih. Došlo je njenih pet minuta i ono što bude uspela da uradi za ove četiri godine, to će joj biti – to. Prijovićka nije kapacitet koji bi mogao da puca ka vrhu, nema ona tu harizmu”, zaključila je Vesna o karijeri Aleksandre Prijović.

Mnoge stvari koje je Vesna predvidela su se, nakon izvesnog vremena, zaista i ostvarile, a da li će bivša farmerka biti ponovo u pravu, pokazaće vreme. Do tada, Prijovićevoj ne preostaje ništa drugo, već da posluša savete starije koleginice.