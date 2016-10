Vendi uporedila svoju i Natašinu interpretaciju Drage Mašin: Nju može da odglumi samo neko ko ima zrelost

Vesna Vukelić Vendi prokomentarisala je pojavljivanje svoje koleginica Nataše Bekvalac u mjuziklu “Tajna crne ruke”.

Inače, Vendi se pre pet godina pojavila u filmu Isidore Bjelice “Draga Mašin u ormaru” gde je tumačila glavnu ulogu – Dragu Mašin.

Vesna smatra da Nataša fizički nimalo ne podseća na Dragu, ali da je ona svakako bolja opcija za ovu ulogu od koleginice Bojane Stamenov, koja je zamena za Bekvalčevu u mjuziklu.

“Razlika između mene i Nataše je u tome što sam ja glumila na filmu, a ona u pozorišnoj predstavi. To je malo drugačije. Ja samo malo bolje upoznata sa biografijom same Drage Mašin. Dragu može da glumi samo neko ko ima neku zrelost u sebi ili neko ko može da to iznese. Sve je to stvar umeća. Ima mnogo profesionalnih glumaca koji ne zaslužuju da budu tu gde jesu. Nataša fizički zaista ne podseća na Dragu jer je ona bila potpuno drugačija, ali ja znam sigurno ko je osoba koja nikako ne bi mogla da bude Natašina zamena u mjuziklu, a tako se tretira, a to je Bojana Stamenov. Ona nikako ne bi mogla da glumi Dragu Mašin. To je van svake pameti jer je Bojana dijametralno suprotna od Drage. Ona je slaba, mlohava, labilnog karaktera, ljigava, bez stava, poltron i mazohista i uživa u maltretiranju glupih i zlih ljudi. Ona je na toj talasnoj dužini, samo mnogo ispod njih”, rekla je Vendi za Pink.rs.