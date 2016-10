Vendi o incidentu u njenom stanu: Izvršitelji su mi kopali po donjem vešu zbog 300.000 dinara!

Pevačica Vesna Vukelić Vendi nedavno se našla u središtu skandala kada su izvršitelji ušli u njen stan kako bi zaplenili njene stvari u vrednosti kazne od 300.000 dinara koju ona nije isplatila izvesnoj Dragani Blagojević zbog fizičkog napada na pijaci.

Vesna je prokomentarisala celu situaciju i objasnila zbog čega se našla u ”nebranom grožđu”.

Naime, pevačica tvrdi da ona prodavačicu jaja nije napala, već da je ona napadnuta.

“Žena koja prodaje jaja na pijaci na Banjici gde ja pazarim uglavnom posle liturgije me je konstantno provocirala, sigurno jedno desetak puta pre svega toga. Svih tih desetak puta slušala sam od te žene razna vređanja, a onda me je i napala. Inače, ta žena je veliki fan jedne naše pevačice čije ime neću spominjati. Sve je počelo krajem 2011. godine kada je ona pokrenula sudski postupak protiv mene. Taj spor je trajao od početka 2012. do septembra 2015. godine i ja sam je tada dobila u tom sporu, pa se onda ona žalila, a ja sam je opet dobila. Ta žena je mislila da će se izvući iz svega toga, donosila je neke potvrde o povredama od neurologa. Međutim, sve je to palo u vodu jer postoji verodostojni snimak gde se vidi da sam ja napadnuta, a ne ona”, počela je priču Vendi.

“Sve se to tada završilo mojom pobedom. 2015 godine sam se ja zvanično ratosiljala te osobe. Međutim, ja sam u međuvremenu ušla na Farmu i ostala tamo do kraja godine. Kada sam izašla sa Farme, dobila sam poziv od izvršitelja. Dok sam ja bila tamo, oni su iskoristili priliku da pokrenu novi sudski spor po kojem sam ja dobila poziv 2013. godine, potpisala kod poštara i nisam se pojavila. Oni na osnovu toga traže sada da platim 300.000 dinara. To nije tačno, jer ja tada nisam bila kod kuće i nisam mogla ništa da potpišem. Na osnovu tog mog falsifikovanog potpisa se sada ovo sve dešava. Ja sam pokrenula postupak kojim tražim veštačenje grafologa kako bi dokazala da je potpis falsifikovan”, rekla je pevačica za pink.rs.

Pre nekoliko nedelja sudski izvršitelji su došli na pevačicinu adresu i tu je nastala drama kada se pojavio njen nevenčani suprug Branimir Banjac koji je zatekao haos u stanu.

“Mi smo permutovali datum, sudski izvršitelji su došli, mi nismo bili kod kuće. Oni su obili vrata i uveli su ekipu novinara i snimatelja. Mislim da se nikada nikom nije desilo da se tako nečiji intiman kutak snima, pa čak ni nekim velikim narko dilerima. Oni su vršljali, snimali, vadili fioke, bacali stvari na moj krevet, haos su mi napravili. Ja u tim istim fiokama držim donji veš, a oni su po tim stvarima kopali i sve fioke pokidali. Posle 15 minuta se pojavio moj suprug koji je bio zaprepašćen prizorom koji je zatekao u našem stanu. Moj suprug je bio zaprepašćen kad je video obijena vrata i kamere i isterao ih je sve napolje. On nije nikoga fizički napao, a to što ih je tako isterao je najblaža reakcija kada vidite da vam neko kopa po donjem vešu u vašem sopstvenom domu”, rekal je Vesna s knedlom u grlu i na ivici suza.