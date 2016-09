Veljko Ražnatović (ne)trpi pritisak: Nije lako biti dete poznatih roditelja, mediji su od mene napravili idiota!

Veljko Ražnatović nedavno je uplovio u novu romansu sa mladom voditeljkom Ksenijom Bujišić.

Od samog početka njihova veza trpi veliki pritisak medija što im, kako kažu, za sada ne smeta. Međutim, sin Cece Ražnatović i Željka Ražnatovića Arkana, često je bio i na meti kritika zbog svog, navodno, bahatog ponašanja.

On kaže da nije lako biti dete poznatih roditelja, pa je morao da se navikne na razne medijske naslove.

“Izlaze nekada neki naslovi koji su potpuno bespotrebni, nekim naslovima se čak i radujem kada pročitam, ima dobrih ljudi u tom poslu, a i nema. Jedino to zna da izbaci iz takta. Kad bih mogao da biram, ne bih da se piše od meni, ali pošto ne mogu, rodio sam se sa tim i to je tako.”

Kako kaže mladi Ražnatović, mnogi misle da je on bezobrazan tinejdžer jer je tako prikazan u javnosti, ali da sve to pada u vodu kada ga ljudi upoznaju.

“Mene neko kad upozna a ne vidi tu neku medijsku sliku, taj neki imidž idiota koji su oni napravili, vidi pravog mene. Desi se svima i da se pobiju i da popiju, ali dok je to u nekim granicama normale to je ok. Ali to što se piše je izvučeno iz 10 konteksta, moras da se nosiš sa tim, ako ne, poludećeš”, rekao je on u “Premijeri”.