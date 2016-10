Veljko Ražnatović: Moju majku napadaju preko mene!

Veljko Ražnatović, sin folk dive Svetlane Cece Ražnatović, poslednjih godina je zajedno sa sestrom Anastasijom u žiži javnosti gotovo isto koliko i njihova majka.

U ispovesti za “Alo” on otkriva da su neprilike u koje je umeo da upadne iza njega, ali i to da su mnoge osude i napadi na njega zapravo udari na Cecu.

Kako je trenutno aktuelna njegova veza sa voditeljkom Ksenijom Bujišić, Ražnatović je ispričao i kako je zaista počela njihova ljubav.

“Spontano je sve počelo, vrlo lepo i spontano – u bioskopu”, kroz osmeh je rekao za “Alo” Veljko.

Mladi Ražnatović je otkrio i šta mu majka najviše zamera.

“Mama mi najviše zamera kad izađem u provod, pa se potučem sa nekim. Svi me znaju i onda nastane haos jer to povezuju sa njom. To je bilo neko moje ludilo. Desi se nekad da pogrešim i napravim takvu glupost, ali se trudim da mi se to ne dešava”, iskreno govori Veljko i ističe da je sada drugačiji.

Svetlana Ceca Ražnatović uvek je iskreno govorila o vrlinama i manama svoje dece.

“Anastasija je užasno neodgovorna i stalno kasni, meni to mnogo ide na živce. Veljko pretenduje na titulu 2brilijantske papuče“ i dobro mu ide. Takav je bio i Željko. Pažljiv, džentlmen, osećajan, dobar prema ženskom rodu. Drago mi je što Veljko ide njegovim putem, pogotovo što je odrastao okružen ženama. Moj muž se, na moju radost, ponašao tako da se žena pored njega oseti kao princeza i njegov sin je to nasledio”, rekla je nedavno Ceca i dodala:

“Nije lako detetu snažnog oca i poznate majke.”