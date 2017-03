Veljko ide u vojsku, a Ceca je priznala šta zaista misli o toj odluci svog sina!

Veljko Ražnatović nedavno je otkrio da želi da odsluži vojsku, a evo šta o tome misli njegova majka.

Naime, naša najveća zvezda, Svetlana Ceca Ražnatović, uvek je imala odličan odnos sa svojom decom, pa tako i sada kada su u pitanju veće odluke.

“To je njegova želja. On je mladić koji je punoletan, njemu je želja da ide u srpsku vojsku. Pričali smo o tome, rekao je “Da li se ti slažeš? Da li ,me podržavaš u tome?“, a ja sam rekla “Tvoj je izbor, to ništa ne može da bude loše. Može samo da bude super.” Mislim da svi muškarci treba da prođu tu obuku, malo i da stasaju tamo… Ja nemam, apsolutno, ništa protiv toga. Potpuno ga podržavam i nek’ mi je samo živ i zdrav”, rekla je pevačica.

Podsetimo, Veljko je nedavno izrazio želju da odsluži vojsku, ali kako je nedavno Ceca izjavila, mora da sačeka pauzu na fakultetu.