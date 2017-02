Uznemirujući snimak iz bolnice: Dona Ares više nije nasmejana (video)

Dona Ares po treći put je obolela od karcinoma.

Pevačica ne želi da odustane od života, već se hrabro bori sa svakom terapijom i svim onim što lečenje ovako teške bolesti nosi sa sobom.

Ipak, Dona je na Instagramu postavila video iz ordinacije gde dobija injekciju, a u opisu je navela sledeće:

“Moras biti direktan danas do srži, inace te ljudi ne razumeju. Nakon ovog uboda kreće puno hemije i više nisam tako nasmejana, pa me poštedite glupih komentara. Koliko puta moram reći da ne volim verska pametovanja pogotovo ne “verska silovanja mozga”. Ja imam previše godina da bi me ispravljali! Prestanite da govorite ljudima da ne treba da veruju u sebe na prvom mestu jer to je ono što je najvažnije u svim životnim situacijama! A vera je nešto lepo i potrebno svakom živom biću. Da li ćete verovati i u kojeg Boga samo je vaša i lična stvar”, obratila se pevačica svima onima koji je osuđuju što i tokom treće borbe s kancerom veruje u sebe.

Upozoravamo, snimak je uznemirujući.