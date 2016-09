Uskoro kreću Pinkove zvezde, nova voditeljka otkrila kakve muke ima sa Milanom Kalinićem! (video)

Treća sezona “Pinkovih zvezda” startuje u subotu 1. oktobra, a produkcija je uvela neke novine, pa će osim potpuno novog žirija, podršku takmičarima pružati Milan Kalinić sa novom koleginicom Mijom Borisavljević.

“Mnogo sam uzbuđena. Imam malu tremu, ali to je odlika inteligentnih ljudi. Milan je pravi zvrk. Rekla sam mu: “Čekaj čoveče, polako. Moraš malo da me uputiš”, a on to uopšte nije uradio. Ovo će biti vanserijski šou koji je upravo počeo. Žiri je ozbiljno dobar i obećava ludu zabavu kao i to da će oni biti prilično ostri“, rekla je Mia za pink.rs.

Pogledajte kako su Šaban Šaulić, Aleksandra Radović, Zorica Brunclik, Dara Bubamara i Dragana Mirković na visini svog zadatka, pa su pored ocenjivanja takmičara našli vremena i za šalu.