Uprkos smrti majke, Gastoz nije otkazao nastup za doček!

Nenad Marinković Gastoz odlučio je da nastupi za doček Nove godine u Beču iako mu je majka Goca iznenada preminula u Francuskoj početkom decembra.

Pobednik “Parova“ je pre mesec i po započeo muzičku karijeru pesmom “Namerno“, koja već ima 15 miliona pregleda na Jutjubu! Gastoz sve češće nastupa kao pevač po dijaspori, gde je i dogovorio novogodišnji nastup.

Uprkos smrtnom slučaju, Marinković se poneo kao pravi profesionalac i nije otkazao tezgu, što nam je potvrdio i vlasnik restorana u kom će Gastoz pevati.

“Nisam hteo da ga uznemiravam, pustiću da sve to malo prođe, ali da je otkazao, sigurno bi me pozvao, bar zbog hotela jer zna da je sve to rezervisano za njega. On je u oktobru uzeo kaparu. Pored njega, biće tu još naših pevača – Zvonko Demirović, Ema Ema, Zlata Petrović, Emir Habibović, pa će mu biti lakše”, priča gazda Milivoje.

Dodaje da će razumeti ako Gastoz ne bude mogao da napravi šou kakav se od njega očekuje.

“Mnogo mi je žao što mu se to dogodilo, ali život mora da ide dalje. Pravi je šoumen, pun je energije i želim mu mnogo uspeha. Ne daj bože nikome to što se njemu dogodilo. Život mu se promenio u sekundi. Ne očekujem od njega ne znam ni ja šta, neka doprinese atmosferi koliko bude mogao. Zbog njega je dosta omladine uzelo karte. Mi ga očekujemo i nadamo se da će sve biti okej”, kaže vlasnik restorana.