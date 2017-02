Umesto na vereniku, Jelena Golubović završila na – slonu

"Tajland, turisti iz čitavog sveta, vreva, tuk-tuk vozila, neodoljiva kombinacija prirodnih lepota …misteriozna ostrva, prekrasne plaže, neverovatno ukusna hrana … istorijski spomenici, fascinantni pozlaćeni Budistički hramovi, tropska prašuma, vodopadi, avantura sa slonovima i naravno, smeh i uživanje" oduševljeno nam prenosi Jeca i dodaje "Slonovi su nacionalni simbol Tajlanda i veoma poštovane životinje u ovoj zemlji. Sutra idemo na rafting. Volim vas sveeee …. Kisss ❤ " "Thailand, tourists from around the world, crowds, tuk-tuk vehicles, an irresistible combination of natural beauty … mysterious islands, beautiful beaches, delicious food … amazing historical monuments, fascinating gilded Buddhist temples, tropical rainforest, waterfalls, adventure with elephants and of course, laughter and enjoying" enthusiastically tells us Jeca and adds "Elephants are the national symbol of Thailand and very respected animals in this country.Tomorrow we go on rafting 😀 I love you …. all ! Kisss

A photo posted by Jelena Golubović (@jelenagolubovic_official) on Feb 13, 2017 at 8:04am PST