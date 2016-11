Uhvaćen u prevari: Tina Ivanović izbacila muža iz kuće!

Nakon 15 godina stabilnog i harmoničnog braka, folk pevačica Tina Ivanović prvi put ozbiljno razmišlja da stavi tačku na zajednički život sa izabranikom Zvezdanom Anđićem pošto je posumnjala da je vara.

Da je situacija ozbiljna, pokazuje to što dugogodišnji partneri već mesec i po dana žive na različitim adresama i što nikada nisu bili razdvojeni ovoliko dugo, saznaje Alo.

Zvezdan je uveren da su pevačicu uhvatile bubice i da je ovo samo privremena razdvojenost, te da će uskoro sve biti po starom.

“U poslednje vreme Zvezdan je sve više bio fokusiran na društvene mreže, nego na sopstvenu ženu. Sa osmehom na licu kucao je poruke i počeo je drugačije da se ponaša, što je u pevačici probudilo sumnju da je druga žena umešala prste u njihovu vezu. Iako nije imala šifru od Zvezdanovog naloga na društvenoj mreži Fejsbuk, uspela je da uđe u njegove poruke jednom prilikom kada je zaboravio da se odjavi i imala je šta da vidi. Vrele poruke je razmenjivao sa raznim devojkama, a pročitala je čak i neka dogovaranja za susrete. Nije mogla da veruje šta ju je snašlo i napravila mu je scenu kakvu će dugo pamtiti”, priča Tinina prijateljica koja nije želela da joj se objavi ime.

“Nastala je velika svađa, ceo komšiluk se tresao od vike i galame. Ivanovićeva je govorila suprugu: “Sram te bilo, oženjen čovek, a ovako da se ponašaš. Zar nakon 15 godina ovako da me brukaš?!”. Već sutradan poručila mu je da je najbolje da spakuje stvari i razdvoje se na neko vreme da bi mogla na miru da razmisli hoće li mu oprostiti ovu izdaju. On je to i učinio i iz njihove nove kuće otišao u staru, gde je već neko vreme. Tina je veoma povređena i kako vreme odmiče, sve je odlučnija da se razvede od Zvezdana, jer se oseća izdanom i poniženom”, dodaje pevačicina drugarica.

Novinari su pozvali Zvezdana, koji tvrdi da nije ni u čemu pogrešio i da do razvoda sigurno neće doći.

“Tina se naljutila kada je videla da se dopisujem sa nekim ženama na Fejsbuku. Ne vidim ništa loše u tome, svi muškarci to rade. To nije prevara. To su samo dopisivanja, ni sa jednom se nisam video. Šta ću kada sam poželjan, klinke se lože na mene jer sam dobar frajer i pravi mačo muškarac. Šalju i gole slike i svašta pišu. Šaljem Tini poruke, govorim joj da je moja ljubav i da je volim i da je sve ovo glupost, ali ona ostaje pri svome. Biće tu još koja poruka, poklon, pa će da mi se vrati. Mada, ako hoće da se razvede, slobodno, meni je savest čista”, otkriva Zvezdan za Alo i dodaje da nema drugu ženu otkad nije sa Tinom i da je fokusiran na renoviranje stare kuće.

Sa druge strane, Ivanovićeva nije želela da komentariše sukob sa suprugom, ali je demantovala da se razvodi.

“Ne želim ništa da komentarišem, zaista. Baš me briga šta Zvezdan priča. U svakom slučaju, od razvoda nema ništa”, kratko je poručila seksi pevačica putem mobilnog telefona.