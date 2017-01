Tužio je bivši zbog zanemarivanja deteta: Seve saslušana u policiji!

Severina Kojić saslušana je u policiji zbog tužbe za zanemarivanje deteta koju je podneo njen bivši suprug Milan Popović.

Pre nekoliko dana Severina je u pratnji advokata dala izjavu policiji jer je tužilaštvo tražilo da pruži obaveštenje po tužbi koju je, zbog zanemarivanja deteta, podneo Milan Popović. Sajt CIK saznaje da će i Igor Kojić, sadašnji suprug Severine Kojić, morati da se pojavi pred policijom zbog optužbi da ugrožava bezbednost deteta.

U medijima se do sada pominjala bitka oko starateljstva nad detetom Severine i Milana Popovića. Naime, Milan Popović do sada je već nekoliko puta pokrenuo tužbu protiv svoje bivše supruge Severine kako bi mogao da provodi više vremena sa sinom Aleksandrom. Ono što je poslednje objavljivano o ovom odnosu jeste da se Popović obreo u zagrebačkoj policiji jer je zadržao dete duže nego što je to dogovor, dok je on kazao da je to učinio jer majka njegovog deteta nije bila dostupna danima i da je zanemarila dete, te je tada i najavio tužbu protiv bivše supruge za zanemarivanje deteta.