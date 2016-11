Traumatična ispovest Katarine Grujić: Da sam tog dana zaspala, nikada se ne bih probudila!

Pevačica Katarina Grujić ne voli da govori o traumatičnom događaju iz tinejdžerskih dana, kada je gledala smrti u oči, ali je rešila da svojom ispovešću za magazin “Blic puls“ podstakne čitaoce da vode više računa o zdravlju. Naime, život u jednom danu može da se pretvori u pakao, a Kaća je to osetila na svojoj koži.

Grujićeva je samo 16 godina dobila upalu slepog creva. Međutim, lekari nisu postavili dobru dijagnozu, pa se bolest razvila. Došlo je do gangrene, a potom i do pucanja slepog creva, da bi na kraju Katarinu sati delili od fatalnog ishoda.

“Odjednom su krenuli nesnosni bolovi u stomaku. Nisam mogla ništa da jedem. Bila sam savijena po ceo dan, to je bilo strašno. Lekari nisu mogli da mi daju dijagnozu, svi su grešili, što na privatnim klinikama, što u državnim zdravstvenim institucijama. Hvala bogu, naišla sam onda na jednog doktora koji mi je rekao: “Devojko, ti moraš da ideš na VMA“. Tamo su utvrdili da je krenula gangrena slepog creva i da je, na kraju, došlo do pucanja, te da hitno moram da budem operisana”, ovim rečima Katarina počinje da prepričava svoju životnu dramu.

Jedna od najpopularnijih mladih pevačica na ovim prostorima ističe da nije mogla da dođe sebi kada je saznala da joj je život visio o koncu.

“Baš sam bila uplašena. Pogotovo jer su mi lekari rekli da se verovatno više nikada ne bih probudila da sam ostala kod kuće da spavam. Hvala lekarima sa VMA što su mi spasli život”, otkriva poznata pevačica.

I period oporavka joj je teško pao jer je kroz sve bila prinuđena da prođe sama, bez igde ikoga kraj nje da je uteši i pruži joj podršku.

“Deset dana sam ležala u bolnici sama jer je tada vladao svinjski grip i bukvalno niko nije mogao da me posećuje. Deset dana ništa nisam ni jela, ni pila, samo sam primala infuziju. Bilo mi je užasno, plakala sam svaki dan. Ni majka nije smela da me vidi na dva minuta. Sa 16 godina nisam znala šta me je snašlo. Odvratan i težak period je iza mene”, prepričava pevačica bolničke dane i dodaje da joj se život mnogo promenio nakon teške bolesti:

“Mesec dana nisam mogla da idem u školu. Bila sam na posebnom režimu ishrane. Moj oporavak je trajao skoro pet meseci, morala sam strogo da mirujem. Sve to što mi se izdešavalo tada učinilo me je da budem odgovornija prema sebi i svom zdravlju, da redovno idem na preglede, ali i da pazim kod koga se lečim”, završava Katarina priču o borbi za život, koju je do sada krila od javnosti.

Nažalost, Katarini ovo nije jedina operacija u životu.

Ona je na leto pre dve godine operisala polipe na glasnim žicama, zbog čega sedam meseci nije imala glas, što ju je onemogućilo da se bavi svojim poslom. Srećom, to je bilo privremeno stanje, pa se nakon oporavka vratila na scenu.

Samo osam meseci kasnije posekla se dok je kod kuće prala sudove, pa je hitno operisala tetive na levoj ruci.

Neprijatnost je doživela i nedavno kada ju je taksista kolima oborio na zemlju, pri čemu joj je povredio nogu, ali, srećom, ne ozbiljnije.