Tragedija: Ubio se prvi dečko Ksenije Pajčin

Pokojna pop zvezda Ksenija Pajčin, koju je ubio njen dečko Filip Kapisoda, bila je fatalna za mnoge muškarce sa kojima je bila u vezi, a njen prvi dečko iz srednje škole izvršio je samoubistvo 1999. godine, pucajući sebi u slepoočnicu.

Podsetimo, bila je i velika ljubav Zvezdanu Slavniću, koji je završio u zatvoru zbog ubistva ispred kafića, a pevačica je bila prisutna.

Kako naši izvori navode, dečko, koji se zabavljao sa Ksenijom na početku srednje škole, pucao je u slepoočnicu u ruskom ruletu!

“Ksenija i on su se zabavljali na početku srednje škole. Bila je to prava klinačka ljubav. Ona je i tada bila puna energije. Bila je živa vatra! Pamtim ih kao da je bilo juče – njih dvoje su se obožavali i često su izlazili, obilazeći razne gradske klubove. To je bilo otprilike 1993. godine”, otkrio je sagovornik Kurira.

Ta veza nije dugo trajala, jer je Ksenija vrlo brzo ušla u svet šou-biznisa. Počela je kao dens plesačica u grupi “Bit strit”, a potom se proslavila u grupi “Dak”.

Mladić je nastavio svoj život, bio je dobar momak, ali ušao je u pogrešno društvo. Nesrećno je okončao život. Izvršio je samoubistvo pucajući sebi u slepoočnicu u igri “ruski rulet”!

Još jedan bivši Ksenijin dečko sa tragičnom sudbinom je i Zvezdan Slavnić, koji je u martu 1998, ispred diskoteke “Četiri sobe”, ubio Olivera Jovanovića.

Prema svedočenju očevidaca, sin poznatog košarkaša Zorana Moke Slavnića upucao je Jovanovića zbog sukoba oko Ksenije. On je osuđen na devet i po godina robije, a kazna je smanjena na osam.