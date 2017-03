Topalkova žena otvoreno o aferama i Heleninom ljubavnom životu!

Vesna Topalović, supruga Milana Topalovića Topalka, kao što je poznato, uplivala je u estradne vode i pre izvesnog vremena objavila je prvu pesmu koju je nazvala “Drama”. Vesna je konačno govorila o svojoj pevačkoj karijeri, o svom mužu, kao i ćerki Heleni…

Na pitanje zašto je tek sada objavila svoju prvu pesmu, Vesna kaže:

“Nisu mi dali, plašili su se konkurencije. (smeh) Ma, šalim se. Nisam ja bila zainteresovana da snimam. Jednostavno, ja sam neko ko voli da radi svoj posao ne baš u žiži javnosti. Sada kada je moj suprug prošao “Zvezde Granda”, “Farmu”, kada je već bio u žiži javnosti, ni tada nisam osećala veliku potrebu da snimam. Međutim, kada je sve to prošlo, kada je došao pravi trenutak, prava pesma koja se meni dopala, osetila sam potrebu da je pravo vreme”, rekla je Vesna.

Ona je otkrila kada i kako je upoznala Topalka:

“Ja sam imala jedan svoj orkestar i radili smo hotele. Radili smo u Nikšiću, i moj bubnjar je pozvao Milana da dođe kao pevač, i on je došao. Jedno dva, tri meseca smo radili zajedno, Nikšić, Užice… Bogami, dobro se potrudio oko mene. Na kraju sam ja popustila. Tako da smo se tu upoznali, krenuli smo da se zabavljamo recimo oko godinu i po dana. Posle toga, ja sam ostala trudna i onda smo ozvaničili tu našu ljubav i dobili ćerku Helenu”, navela je Vesna.

Vesna je objasnila zašto do sada nije htela da se medijski eksponira.

“Nemam ja nikakve zabrane od Milana. Nikada mi on nije rekao da možeš ili ne možeš. Jednostavno, ja nisam htela. Volela sam taj miran život i jednostavno nije bilo potrebe da sada tu nešto demantujem te stvari vezane za njega i za našu porodicu. Ipak je on bio taj koji će to uradi kada treba. Iskreno, nisam ja volela to”, navodi ona.

Na pitanje kako reaguje kada vidi naslove tipa “Topalko prevario ženu”, Vesna je imala spreman odogovor.

“Pa kada je lep muškarac, kao moj suprug Milan, meni to imponuje. Bilo bi mi malo čudno da ga niko u životu nije pogledao, da ga ni sa kim nisu spojili. Ovako, šta znam… Meni je to super… Hteo, ne hteo, to moraš da prođeš. Ja sam to nekako prevazišla, tako da sam ja super spremna za takve natpise”, ispričala je ona.

Vesna je pričala i o njenoj ćerki Heleni, koja privlači pažnju medija.

“Imamo otvoren odnos sa Helenom. Njoj kada se neko dopadne, ona stvarno kaže… Ona će da izgura svoje. Mi poštujemo njen izbor”, ističe Vesna Topalović.