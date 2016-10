Topalko šokirao izjavom: Kad vidim ćerku u novinama, nalupam joj šamare!

Poznati pevač Milan Topalović Topalko otkriva za Alo! da je strog roditelj i da vodi računa kako vaspitava ćerku Helenu.

Na konstataciju da često priča koliko je strog roditelj Topalko kaže:

“Ja? E, ne dao ti bog da sam ti ja roditelj, pa bi videla da li sam strog ili nisam”, kroz smeh kaže pevač i dodaje:

“Sve zavisi od situacije i uzrasta. Kada je bila mala, to je bio kao vojnički život, po PS-u sve i naravno – sve je moglo, pod uslovom da se ispoštuje sve ono što ja tražim, a to je odgovornost na prvom mestu i higijena. I danas, kada je ona odrasla, uvek misli tu je mama, tu je tata, pa ona ne mora, ali kada mama ode na put i ja ostanem sam sa njom u kući, recimo, nije nešto iza sebe sredila, e, onda ide odmah ribanje nosa, nebitno gde je i sa kim je. Za mene čovek koji nije u stanju da skloni iza sebe pre nego što ode od kuće nije sposoban da živi kako treba.

Topalko nas je šokirao svojim odgovorom na pitanje kako reaguje kada vidi Helenu u novinama.

“Nalupam joj tri šamara čim dođem kući i završena stvar”, kaže pevač za alo.rs.

Topalkova ćerka bila je do sada u vezi sa Jocom Stefanovićem, a zatim i sa Slobom Vasićem, a pevač otkriva da njegova mezimica i sada ima momka.

“Ima! Ne mogu ništa da vam kažem o tome”, kaže Milan i dodaje:

“Ja normalno sednem sa njenim dečkom i pričam, nema tu šta da se krije. Ja se u to ne mešam i ne pravim njoj izbor ko će da joj bude momak, mogu da dam samo svoje mišljenje ako se sa nečim ne slažem, ali hoće li ona to usvojiti, to je već njen problem, ona ima 19 godina.”

Pevač je zatim prokomentarisao i ćerkine fotografije na društvenim mrežama.

“Ne volim društvene mreže i ne koristim ih, ali to je stvar izbora. Ja živim u svom vremenu, onom u kom sam ja odrastao. Za mene čovek koji provodi toliko vremena na taj način je malo uzaludno dosadan”, završava pevač.

Već i vrapci znaju da je Helena bila u vezi sa Slobom Vasićem, koja se završila raskidom, a Topalko otkriva kako se sada slaže sa kolegom.

“Ja sam sa Slobom uvek super bio, baš zato što se ja ne mešam u njen odnos ko će joj biti momak, a ko neće i kad imaju neke probleme, neka ih sami rešavaju, to me uopšte ne interesuje, e, zato sam u sjajnim odnosima sa Slobom, kao da oni uopšte nisu bili u vezi.”