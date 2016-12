Topalko odgovorio na žestoke prozivke: Ja sam pisao scenario za spot sa mojom ćerkom! (video)

Pevač Milan Topalović Topalko nimalo se nije potresao zbog negativnih komentara na račun njegovog novog spota za numeru Ljubavna terapija.

Mnogim njegovim fanovima nije se dopalo što je svojoj ćerki Heleni Topalović u spotu dodelio ulogu devojke koja mu u pesmi daje “ljubavnu terapiju”.

Ovakav njegov gest mnogi su okarakterisali kao nešto što podseća na incest, ali pevača to ne dotiče.

“Nemam nikakav komentar na te priče. Ja samo radim svoj posao onako kako mislim da treba. Svako ima pravo da misli šta god hoće i da se izjašnjava jer to je sloboda govora. Ne obazirem se na negativne komentare. Možda su me takve stvari pogađale kad sam tek stigao na javnu scenu, ali odavno me to ne dotiče. Kad me budu hlebom hranili, onda će da me dotiče i to što pričaju. Kad postoje ljudi koji pljuju Novaka Đokovića, živog sveca koji hoda zemljom, zašto bih ja bio pošteđen?!”, kaže Topalko upoređujući sebe sa svetskim šampionom.

On ističe da mu je drago što je spot privukao pažnju i da mnogo očekuje od nove pesme. Pevač nam se pohvalio i da on lično stoji iza ekranizacije nove pesme.

“Ceo scenario je moj. Moja ideja je bila da se moja ćerka pojavi u spotu i dobije tu ulogu. Sve što je dobro ili loše, vi pripišite meni”, završava pevač, koji već drugu sezonu ocenjuje mališanje koji se takmiče u šou programu Neki novi klinci.

Na pitanje da li nakon uloge u spotu možemo da očekujemo i da snimi duet sa svojom jedinicom, Topalko kaže da su male šanse za tako nešto jer ne bi voleo da njegova ćerka bude pevačica.