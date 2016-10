To se zove kolegijalnost: Ovako Ana Bekuta daje podršku mladoj pevačici! (foto)

Ana Bekuta podelila je sa svojim fanovima dirljiv post prošlogodišnje takmičarke “Zvezda Granda” Kristine Denić i zahvalila joj se rečima koje su oduševile njene pratioce.

Kristina je napisala da joj je tokom takmičenja Bekuta davala najveću podršku od svih članova žirija i da joj je čast što je jedna takva veličina verovala u nju.

Ana su veoma dirnule ove reči, pa je odgovorila “Zvezdi Granda” i dokazala da članovi žirija nisu u popularnom šou samo kako bi napravili spektakl i podigli gledanost televiziji, već i da su tu da podrže mlade talente i pomognu im da napreduju u karijeri koja je pred njima.

“Svakodnevno dobijam pisma od poštovalaca iz zemlje i sveta i tako je otkako sam snimila prvi album. Divni su to ljudi i njihova ljubav mi mnogo, mnogo znači. Međutim, reči koje mi je uputila mlada “Grandova zvezda” Kristina Denić, naprosto su mi “rastopile” srce. Evo šta sam joj odgovorila… Draga Kristina, Dirnuta sam tvojom zahvalnošću. Podrška koju sam ti uputila u potpunosti je zaslužena. Čim sam te videla i čula, znala sam da je zvezda rođena. Pravi, pravcati, tada još nebrušeni dijamant. Lepa, izuzetno talentovana, pribrana, istrajna, zanimljiva, posvećena, diskretna. Naročito sam uživala dok si svirala violinu, divila sam ti se i, na neki čudan način, poistovećivala sam se s tobom. Da, u tebi sam videla sebe. Divila sam ti se i čežnjivo gledala kako prebiraš po žicama tog plemenitog instrumenta, stvorenog za one s takozvanim apsolutnim sluhom. Osetila sam izvesnu setu što nisam imala mogućnosti da naučim da sviram kao ti. Dirnula si i neku strunu u mojoj duši, a ja to umem da cenim i znam da je veoma dragoceno. Želim ti da uzletiš visoko, visoko i da uvek budeš tako srdačna, mila, čista. I ne zaboravi da Bog voli hrabre. Tvoja Ana”, napisala je popularna pevačica.