Tijana Dapčević i Boško Jakovljević ponovo zajedno! (foto/video)

Priču koju su započeli pre petnaest godina u spotu za pesmu “Marionete”, Tijana Dapčević i Boško Jakovljević su rešili da nastave, ali ovoga puta – ne u kadi, već na malo drugačiji način.

Naime, Tijana je snimila novi spot i to za pesmuu “Reset”.

“U samom spotu nema mnogo lokacija, ljudi, boja, ni dodataka. Tu smo samo mi i priča, za koju sam ubeđena da nikoga neće ostaviti ravnodušnim, zato što smo svi bar jednom u životu doživeli taj momenat kad nam je stvarno dosta svega, kad nema više emocije.”Reset” je baš onaj novi list za koji se uhvatiš kad ti se sve skupi. Napraviš rez i to je to – nema nazad i nema nastavaka. Upravo zato je logičan sled okolnosti bio da pozovem Boška da ispričamo priču do kraja, a on je odmah prihvatio poziv i pokazao se kao odličan glumac“, rekla je Tijana.

Autor teksta je Aleksndar Delić – Dinge, Tijanin veliki i izuzetno talentovani prijatelj iz Sombora, a Mahir Sarihodžić je sve to upakovao uz najdivniju orkestraciju na svetu.

Poslušajte “Reset” i uživajte u Tijani i Bošku: