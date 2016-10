Tijana Ajfon u ozbiljnom problemu: Lečim se od kokaina!

Starleta i učesnica rijalitija “Parovi”, koja je nedavno ušla i nakon samo par sati izbačena iz “Snajki” – Tijana Ajfon – nedavno je priznala da je konzumirala kokain.

Govorila je da je “jednom probala” i da strahuje da ne nastavi da ga konzumira, a sada otkriva da je “poklekla”, kao i da se leči.

“Svaki početak je težak, tako i ovaj moj. Odlučila sam da više nikada u životu ne uzmem bilo šta što ima veze s narkoticima. Veoma mi je stalo da radim na svojoj budućnosti i da brinem o svom zdravlju, što do sada nije bio slučaj, jer sam krenula stranputicom”, rekla je Tijana za “Alo” i dodala.

“Kokain sam prvi put probala iz zabave, nesvesna šta radim. Svaki sledeći put sam poželela da ga konzumiram ponovo, ali sam nakon svega odlučila da prestanem s tim“, dodaje starleta i otkriva ko joj u tome pomaže.

“Svakog dana vreme provodim sa timom stručnjaka. Po nekoliko sati sam kod psihijatra, razgovaramo o svemu i kako treba da reagujem kada sledeći put dođem u iskušenje da probam kokain. Ponosno mogu da kažem da nikada više neću uzeti narkotik ili nešto tome slično. Odlično znam da ne možete da se navučete na ovu vrstu supstance, ali svakako može da vam pređe u naviku na ga stalno konzumirate. Meni su psiholozi pomogli da se sada bolje osećam i da pronađem sebe”, rekla je Tijana koja otkriva kako je bilo “prvi put”:

“To je bilo u noćnom provodu, alkohol, prijatelji i dobra atmosfera su me naveli na to. Rekla sam: Hoću samo jednom da probam da vidim kako deluje, a potom sam svaki sledeći put želela ponovo. Daleko od toga da sam postala narkomanka, ali sam bila na dobrom putu da mi kokain bude prva jutarnja kafa”, prenosi mondo.rs.