Težak period je iza nje: Ana Kokić progovorila o teškoj borbi sa anksioznošću!

Iza atraktivne pevačice Ane Kokić je težak period koji je zadesio celu njenu porodicu. Naime, njen suprug, vaterpolista Nikola Rađen našao se u središtu skandala kada je pao na doping testu posle jedne utakmice.

Vest da je Rađen bio pozitivan na kokain uzdrmala je srpsku sportsku javnost, ali najviše njegovu porodicu. Ana je izbegavala da u javnosti govori o ovom nemilom događaju, ali je sada rešila da konačno otkrje zbog čega je sve vreme ćutala.

“Mislim da bi bilo sebično sa moje strane da govorim o tome i da bilo šta komentarišem jer bi izgledalo kao da to koristim u marketinške svrhe što mi nije bilo u interesu, niti želim to da radim. Tako da sam o tome ćutala sve vreme, a kako mi je bilo znam samo ja, ali na kraju se sve dobro završilo što je i najbitnije“, rekla je Kokićeva u emisiji ”Ja to tako”.

Pevačica je govorila i o svojoj borbi sa anksioznošću, te priznala da joj u trenucima “kriznog” perioda najviše prija medijska izolacija.

“Tako se osećam uglavnom u nekim situacijama kada sam uznemirena i kada mi nešto nikako ne prija. Kad sam prvi put pričala o tome mnogo mi se ljudi javilo sa istim problemom preko društvenih mreža i onda sam shvatila da to nije ništa strašno. Ja sam to rešila pomoću homeopatije. Kad osetim da mi ne prija toliko da radim i da nastupam, ja se povučem i onako malo popričam sama sa sobom”, iskreno je ispričala Ana voditeljki Ivani Baltić.