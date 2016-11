Terzići pate za Ražnatovićima: Maša pokušala za zavede Veljka, on je iskulirao

Maša Terzić po svaku cenu želi da se vrati svojoj najvećoj ljubavi – Veljku Ražnatoviću. Baš kao što njen brat Kostadin pokušava da obnovi vezu s Veljkovom sestrom Anastasijom.

Ali kako Terziću još uvek ne ide od ruke da mu Cecina naslednica oprosti sve ono zbog čega su raskinuli, tako je i Maša ostala praznih šaka. Veljko, kako tvrde njihovi zajednički prijatelji, nema nameru da joj se vrati.

Bivši par se nedavno sreo u jednom noćnom klubu.

“Veljko je s prijateljima u klub stigao prvi, a pola sata posle njega došla je i Maša s drugaricama. Iznenadila se kad je videla Veljka. Izgleda da je to doživela kao idealnu priliku, pa je sve vreme gledala u njegovom pravcu, pućila se i pravila selfi fotografije. Pokušavala je na sve načine da pridobije njegovu pažnju, ali on za to nije davao ni pet para. Kad je videla da ne obraća pažnju na to, primenila je drugu metodu. Skočila je sa stolice i počela da đuska. Ni to joj nije upalio. Cecin sin je imao važnijeg posla, sve vreme je gledao u telefon i nazdravljao s društvom”, priča izvor Kurir Starsa.

On kaže da je Maša na kraju prišla bivšem dečku, pozdravila se s njim i počela da ćaska.

“Šaputala mu je nešto na uvo, uvijala se oko njega. Baš se videlo da traži način da se pomiri s njim. On je bio ljubazan, ali je ostao hladan na to njeno koketiranje”, zaključuje izvor.