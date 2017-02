Tanja Savić za STAR prvi put priča o sukobu sa Sašom Popovićem i otkriva zašto je prestala da se druži sa Radom i Milicom…

Tanja Savić izgleda je rešila da se vrati među najtraženije pevačice, pa je uradila provokativan spot za novu pesmu Prostakuša! U ekskluzivnom intervjuu za STAR Tanja prvi put priča o koleginicama, sukobu sa Sašom Popovićem, ali i o svojim budućim planovima!

Mnoge si izenadila stajlingom u spotu. Otkud takva nagla promena?

“Prepustila sam se ekipi profesionalaca, pre svega kući Visual Infinity u koju imam veliko poverenje. Promena kao promena se nije desila, samo pratimo aktuelne modne trendove, pa i svetske, zašto da ne!”

Neki komentarišu da si sada shvatila da moraš da se obnažiš kako bi bila u žiži interesovanja?

“Nisam se obnažila, jer meni to nije potrebno! Moj akcenat je na mom glasu, dobrim pesmama i kvalitetnim spotovima. A to što sam u novom video-klipu provokativnija nego inače jeste zato što imam poverenja u ekipu ljudi sa kojom sarađujem.”

Spot je vrlo skup, kako ti se isplati da ulažeš toliko para u video produkciju?

“Danas sve košta, posebno kada hoćete da to bude kvalitetno. Moje pesme i spotove su skupi, ali ne žalim novac. Ipak sam ja dugo na estradi i moram da poštujem publiku. Svi pevači koji zarađuju novac moraju i da ulažu. Pitanje je samo da li malo ili mnogo! Ja sam se odlučila za ovo drugo. U planu mi je i novi album i mislim da je sada pravi trenutak za to.”

Muzički znalci tvrde da imaš Severininu harizmu, a Cecin pesak u glasu. Gde je zapelo da se i ti održiš u vrhu popularnosti?

“Hvala na poređenju sa dve velike regionalne zvezde. Svaki pevač u svojoj karijeri ima uspone i padove! Hvala Bogu, trenutno sam u velikom usponu i tako planiram i da ostane!”

Šta kažeš na album Milice Pavlović, mišljenja su podeljena?

“Nisam uspela da preslušam kompletan CD ali ono što sam čula i videla je svakako drugačije i za svaku pohvalu.”

Da li i ti možda planiraš da provokativnim dekolteom skreneš pažnju medija i da svi pišu o tome?

“Već sam rekla da je moje najveće oružje moj glas. Evo ovih dana svi pišu kako imam hit pesmu. Skrenula sam pažnju i na taj način, što me mnogo raduje.”

Opet se piše o tvom odlasku u Australiju, da li Dušan stvarno toliko želi da živite tamo?

“S obzirom da je Dušan rođen u Australiji logično je da ga sve vuče na tu stranu. U Australiju ćemo ići na odmor svakako, ali o preseljenju tamo nema govora jer nas sada mnoge stvari povodom moje karijere vezuju za Srbiju.”

Izjavljuješ često da jedva čekaš treće dete, plašiš li se da će te nova beba ponovo vratiti korak unazad?

“Naravno da se ne plašim. Već sam rodila dvoje pa idem napred. Uostalom, neko treba da radi i na natalitetu u našoj zemlji.” (smeh)

Ne družiš se sa koleginicana a ranije si bila bliska sa Milicom Todorović i Radom Manojlović. Zašto ste prestale da komunicirate?

“Sa svima sam u dobrim odnosima, ali nam obaveze ne dozvoljavaju da se družimo kao ranije.”

Saša Popović kaže da te nije video dve godine, zašto ga izbegavaš?

“Ne izbegavam Sašu! Imam veliko poštovanje prema njemu, ipak je on na neki način napravio Tanju Savić i dao joj šansu da se prvi put pojavi na televiziji u vreme kada je to bilo nezamislivo. Jednostavno, pesmu Švaler i Prostakuša nisam izdala ni za jednu izdavačku kuću, sačekaćemo ceo album pa ćemo da pričamo o izdavaču.”



Da li sebe vidiš ponovo u Grand produkciji?

“Ništa nije isključeno. Kada završim album uz dogovor sa svojim saradnicima znam da ću doneti pravu odluku.”

Kako ti se čini Jelena Karleuša u Zvezdama Granda, često osuje paljbu po starijim narodnjacima, baš po onima koje ti voliš?

“Jelena je odličan član žirija i ona najbolje zna kako podići gledanost i privući pažnju i gledalaca i publike.”

Da li bi volela da snimiš duet sa njom, mnogi misle da bi to bio pun pogodak?

“Ako bi se pojavila prava pesma za nas dve, zašto da ne!”

Da li poznaješ Aleksandru Prijović, mnogi smatraju da je preko noći postala velika zvezda?

“Ona je trenutno popularna i to je za svaku pohvalu. Na njoj je kako će se odvijati karijera i kako će iskoristiti šansu koja joj se ukazala.”

Neki od tvojih lapsusa su postali javna šala, smeta li ti kada te smatraju nenačitanom?

“Naravno da mi ne smeta! Veličina je našaliti se i na svoj račun. Ja sam prvenstveno neko ko zabavlja narod, pa ako su to i moji lapsusi, što bi mi smetalo!”

Milica Pavlović posle pet godina karijere priča o koncertu u Areni, imaš li i ti takvih ambicija?

“Kada snimim album biće prilike i za moj prvi beogradski koncert. Još je rano da pričamo o tome, jer ništa više ne radim na prečec i bez unapred osmišljenog plana.”

Da li si Slavici Ćukteraš čestitala na rođenju bebe?

“Sa Slavicom se nisam čula, ali joj želim sve najbolje i ona to zna. Ništa lepše od uloge majke. I neka se ne zaustavi na jednom detetu.”

Tvoj muž Dušan je bio baš poželjan kada ste se uzeli, zar se nisi plašila da je švaler, kako pevaš u pesmi?

“Dušan je poželjan i sada, ali je oženjen. (smeh) Zašto bih se plašila kad se u našem odnosu od početka veze znalo da je u pitanju životna ljubav iz koje su se rodili naši sinovi. Uostalom, Dušan mi ne daje povoda da pomislim da mu nisam dovoljna.”



A kako bi reagovala ako bi saznala da te je prevario?

“Ja bih mu na vrata usred noći lupala, nepoznatu ženu psovala i čupala. (smeh) Bolje mu je da ne sazna šta bi se desilo u realnosti.”

Neki menadžeri smatraju da se Dušan previše meša u tvoju karijeru i da ti je to pravilo probleme u poslu?

“To nema veze sa istinom, Dušan mi je velika podrška u poslu. Možda nekim ljudima nije odgovaralo što je on stalno sa mnom i što zajedno idemo kada nastupam, ali to je sasvim normalno jer se on takođe posvetio mojoj karijeri.”