Tamara Đurić zbog Ćeme zakasnila na avion!

Tamara Đurić i Ćemo susreli su se na aerodromu u Frankfurtu gde su ćaskali ne razmišljajući o svom letu i da moraju da se ukrcaju na avon koji ide za Beograd.

Đurićeva je u nekoliko navrata rekla pevaču da moraju da požure jer inače će im avion otići, ali je Ćemo nije slušao već je u kafiću naručio novu turu pića. Naravno, razgovor se svodio na njihov boravak u rijalitijima ali i na estradu a nakon sat vremena shvatili su da su zakasnili te su morali da menjaju karte za sledeći let.

No, vreme im je proletelo budući da su oboje imali dosta tema za razgovor, a Ćemo joj je ispričao nekoliko anegdota sa odmora iz Amerike. Njih dvoje su se toliko smejali da ih je čuo ceo frankfurtski aerodrom, a sreća je da i na sledeći let nisu zakasnili. Dobro raspoloženje Tamara i Ćemo preneli su i u avion, pa je smeha bilo sve do Beograda.