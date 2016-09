Tamara Đurić priznaje: Materijalne stvari me više ne ispunjavaju, te dečije bolesti sam davno preležala!

Bivšu farmerku Tamaru Đurić nekada su ispunjavale materijalne stvari, ali se to sada promenilo. Međutim, nju, kako kaže, ni ljubav više ne ispunjava.

“Materijalne stvari me više ne ispunjavaju. Ja sam te dečije bolesti davno preležala. Bukvalno kada bi mi neko poklonio svet ja bih samo rekla okej, sad imam i to. Ni ljubav me ne ispunjava to je sirotinjska zanimacija“, rekla je Tamara u emisiji Eskluziv.