Tamara Đurić podivljala na aerodromu: Istina je, napravila sam scenu!

Učesnica šeste sezone najgledanijeg rijalitija u regionu ”Farma” Tamara Đurić nedavno se našla u središtu incidenta kada je zbog nje nastala opšta tuča u jednom poznatom prestoničkom klubu, a sada ju je zadesila još jedna nevolja.

Ovog puta, Tamara se nije pojavila na vreme na aerodromu, zbog čega su je skinuli sa leta. Đurićevu je to izbacilo iz takta, pa je ”podivljala”, a morali su i da je udalje zbog bahatog ponašanja. Međutim, pevačica je bila uporna, pa je uspela da se vrati na planirani let za Hrvatsku gde se uputila kako bi održala nastup u jednom tamošnjem klubu.

“Tamara je stigla na aerodrom, čekirala se i naravno zaglavila po buticima zbog čega je i zakasnila. Skinuli su je sa leta, pa je tu nastao haos. Ona je podivljala na aerodromu i tražila da je vrate na let. Tamara je bila uporna i insistirala je da je vrate na zakazani let jer joj je bilo veoma bitno da se pojavi u Hrvatskoj na zakazanom nastupu. Budući da je napravila scenu, morali su da je udalje sa aerodroma zbog bahatog ponašanja, međutim u poslednjem trenutku su je pozvali da se vrati”, rekao je izvor blizak Đurićevoj za pink.rs.

Novinari su pozvali Tamaru koja je još pod utiskom onoga što joj se izdešavalo, pa je ona ove navode i potvrdila.

“Istina je da sam napravila scenu na aerodromu, ali oni su zaista previše rigorozni. Ta njihova pravila da se tri sata ranije dođe na let mi nikada nisu bila jasna. Ja nisam mnogo kasnila, a eto zamalo da mi otkažu let. Baš me je sve to izbacilo iz takta u tom trenutku, ali se sve dobro završilo”, rekla je Tamara za ovaj portal.