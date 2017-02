Svi bi da budu takvi simpatizeri: Marija dobila od radikala 50.000 evra?!

Lider radikala Vojislav Šešelj je posle skoro jedne decenije ćutanja otkrio sumu za koju je Marija Šerifović pevala radikalima 2008. godine i malo ublažio stav o LGBT populaciji!

Vojvodi nije smetalo što je Šerifovićka homoseksualne orijentacije, iako je za pripadnike LGBT populacije redao da su bolesni, kao i da je stranka evrovizijskoj pobednici za te nastupe platila pozamašnu svotu novca.

“Već sam rekao da mi ne bi smetalo ni da imamo nekoga ko je homoseksualac u našoj stranci. A ona je na mitingu pevala za novac! Dobila je 50.000 evra. Kad sam čuo da je dobila toliko para, izbezumio sam se, pobesneo sam”, rekao je Šešelj u emisiji “Lični stav”.

Marija Šerifović je u jeku predizborne radikala 2008. tvrdila da im je ona dala podršku kao simpatizer stranke i da nikakav novac nije dobila za to. Ali pošto je reakcija javnosti u narednim mesecima bila oštra i osuđujuća po nju, evrovizijska pobednica je mnogo godina kasnije ipak priznala da je za to bila plaćena.

“Otišla sam da pevam i da zaradim pare, nije me zanimalo ništa drugo, nije me zanimalo ništa drugo. Tada sam mislila da je to uredu. Iz ove perspektive, nikada više to ne bih uradila. Ne isplati se zbog para podeliti publiku, a ja sam učinila upravo to. Ljudi su počeli drugačije da me gledaju”, izjavila je Marija 2014. godine.