Jedna od najtraženijih manekenki srpskog porekla u svetu Ivana Korab očigledno u Los Anđelesu prati sve ono što se dešava u “rodnoj grudi”. Bar kada je muzika u pitanju.

Najnoviji hit Viki Miljković “Mogu, mogu” osvanuo je u Ivaninom izvodjenju na društvenoj mreži Instagram. Ona je uspesno odglumila sve situacije opisane u pesmi.

A da lepa manekenka ima talenta za glumu pokazala je već svojim ucešćem u holividskim blokbasterima Čarlijevi anđeli, If You Only Knew i Doctor Feelgood.