SVET u novom broju otkriva: Džej Adila uvukao u dugove! Umešana Marina Tucaković!

Osim što tastu ne može da oprosti medijski linč zbog nasilja u porodici, Adil Maksutović Džeju pamti još nešto. On ga je uvalio u projekat sa Marinom i Futom, koji em što nije uspeo, em mu je doneo finansijsku propast.

“Ja sam upoznao Futu tako što me Džej odveo da snimim glas za pesmu ‘Ne mogu bez tebe ja’, to je bilo neke 2005. godine, kada sam se već zabavljao sa Anom. Džeju sam pustio pesmu koju sam uradio, a on mi je rekao: ‘Džoni, ovo je strašna stvar, al’ možeš ti ovo još bolje da otpevaš, ajmo kod Fute da snimiš to u ozbiljnom studiju.’ Došli smo kod njega u studio Džej, Sinan i ja, e to je sad najzanimljivije. Trebal je da me isproduciraju, ali svako vuče na svoju vodenicu, Sinan kaže ovako, Džej onako. Oni su ušli u čašu, bili su toliko veseli, ali ja ništa nisam uradio. Futa mi je rekao da sutradan dođem sam, i dodao: ‘Mali, dobro pevaš, šta imaš u planu?’ Ja sam tada samo planirao da snimim tu jednu pesmu, on mi je rekao: ‘Ajde razmisli ako hoćeš da ti ja snimim album, da potpišemo ugovor, pa da radiš za mene tri godine.’ Između ostalog, on mi kaže da bi mi Marina Tucaković napisala pesme. Naravno, ja se pohvalim Džeju šta mi je Futa ponudio i on kaže: ‘Nije to loše, trebalo bi da prihvatiš.’ Mi smo krenuli da skupljamo pesme, a Marina je izostala iz dogovora, verovatno joj se nije dopalo jer zaista tu nije bilo novca, ja sam za taj album platio samo osnovne neke troškove, ali sve ostalo je bilo kada bude, biće. Ja sam više od godinu dana snimao taj album i konstantno je bilo to neko nezadovoljstvo s moje strane, a verujem i s Futine jer sam ja bio džangrizav. Smatram da je Futa jedan od najboljih producenata, kompozitora i aranžera u Srbiji, ali pričam konkretno o periodu kada je radio sa mnom, nije se dovoljno posvetio, nije imao dovoljno volje. Taj projekat završio se tako što smo Futa i ja prekinuli saradnju, ja sam rekao: ‘Koliko novca ja tebi dugujem, da ja otkupim od tebe projekat’, on kaže toliko i toliko, ja sam rekao: ‘Važi, čim nađem, ako nađem sponzore, ja ne želim ugovorne obaveze sa tobom jer sve ono što si mi obećao nije bilo tako.’ Jelena Trifunović, koja je radila većinu pesama za taj prvi album, takođe nije isplaćena za taj projekat, bila je upoznata sa celom mojom situacijom, ona mi je rekla da sarađuje sa ljudima koji su pomogli Dženanu i da će popričati sa njima da stanu iza mene, a iza njega je stajao Saša Obradović. Mi smo napravili dogovor i 2008. izdao sam prvi album. Bio sam razočaran, mnogo novca sam dao za taj album, a samo jedna pesma je prošla.”

