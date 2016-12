SVET donosi: Pogledajte ekskluzivne fotke Tropico benda iz Amerike! (foto)

Pored toga što su početkom ove godine svoju publiku obradovali spektakularnim koncertom u prepunoj Kombank Areni, momci iz Tropico benda su rešili da nastave u istom “ritmu” i da ovu godinu i završe na najbolji način. Naime, na upravo završenoj američko – kanadskoj turneji, snimili su i kadrove za spot, za jednu od numera koja će se naći na njihovom novom albumu. Album će svetlost dana ugledati početkom sledeće godine, a do tada imaćemo priliku da se prisetimo kako je to bilo pred prepunom Arenom i to zahvaljujući sjajnoj žurki koju nam pripremaju u Crowne plazi za doček Nove godine.

Zbog američke turneje frontmen benda Aleksandar Cvetković napravio je veliku pauzu u žiriranju u najglednijem Pinkovom projektu Pinkove zvezdice, ali se u crvenu stolicu vraća već u januaru.