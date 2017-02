Sve joj je jasno: Topalkova žena odgovorila na priče da je muž vara i da li je našla dokaz za to

Pevač Milan Topalović Topalko stalno se dovodi u vezu sa različitim ženama, pa se u javnosti stvorio utisak da vara svoju suprugu Vesnu Topalović na svakom koraku.

Ipak, ona tvrdi da su to izmišjene priče i da joj je muž veran, bez obzira na to što su se neke žene deklarisale kao pevačeve ljubavnice.

“U mom braku sve funkcioniše kako treba. Mi znamo kakav je naš brak, kako živimo, a šta će drugi reći, nas to ne zanima. Mi smo jedno drugom velika podrška i priče ne mogu da unište našu sreću. Sve to što se piše o njegovim prevarama nije istina. Ja nikada nisam osetila ili primetila da me vara, a nisam našla nikakav dokaz, pa prema tome, nema potreba da mu ne verujem kada kaže da je sve to samo rekla-kazala”, istakla je Vesna i dodaje da se čak i ne nervira zbog takvog pisanja medija.

“Ranije su me pogađali naslovi o Topalkovom neverstvu, ali danas to nije tako. Ogulala sam na sve to, jedino se zabrinem zbog svojih i njegovih roditelja, jer znam da njih to i dan-danas potresa. Ipak, ja im kažem da uživaju u životu jer i mi uživamo i ne pridajemo važnost takvim nagađanjima”, kaže Topalkova žena i tvrdi ni da fotografije njenog muža sa drugim ženama nisu nikakav dokaz, kao ni paparaco snimci.

“Ma kakve slike? Pa danas svaka devojka koja je njegov obožavalac može da stane i da se slika sa njim. To je sasvim normalno i ne vidim tu ništa čudno”, brani svog muža Vesna, koja se otisnula u muzičke vode i snimila pesmu “Drama”.