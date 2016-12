Suzana Mančić za novi STAR: Zorica je prva na estradi stavila silikone! Tajno se operisala u Minhenu 1986!

Verovali ili ne, Suzana Mančić ima bujne grudi zahvaljujući Zorici Brunclik! Suzi je ispričala za STAR kako joj je folk pevačica davne 1986. preporučila odličnog plastičnog hirurga iz Nemačke koji je nju operisao i ugradio joj silikone u grudi! To se desilo pre ravno 30 godina kada su silikoni još uvek bila misaona imenica većini stanovništva stare Jugoslavije.

“Od naših pevačica Zorica je prva imala silikone. Bile smo zajedno na turneji i ja sam bila oduševljena njenim poprsjem, ispitivala sam je gde je radila intervenciju, da li je bolelo, koliko košta… Ona mi je sve objasnila i preporučila mi svog hirurga u Minhenu, čije ime, verovali ili ne i dan-danas pamtim, zvao se Gerd Knoten! On mi je uradio takve grudi da su odlične i posle 30 godina! Hvala i Zorici i njemu”, započinje priču Suzi i priseća se još detalja:

“Zorica je izuzetna osoba, ne samo da je odličan pevač, ona je i neverovatno inteligentna, brzo misli i donosi hrabre odluke! Ona je inače prva na estradi uradila silikone, pre braka sa Kemišem! Tada je već imala troje dece, a to joj nije predstavljalo problem. Ja sam još bila devojka i nakon što mi je dala kontakt njenog doktora, odmah sutradan sam sela u svoj žuti golf i zapalila za Minhen, našla se sa doktorom i sve se dogovorila. Sećam se, iznajmila sobu u strogom centru grada tik pored pešačke zone… Mislila sam to će biti rutinska operacija nakon koje ću da šetkam po Minhenu, šopingujem, međutim, malo sutra! Kada sam se probudila iz anestezije, shvatila sam da ne mogu da pomerim ruke, pa sam bila primorana da prihvatim ponudu jedne medicinske sestre da odem kod nje na nekoliko dana, da me neguje i brine o meni dok se ne oporavim! Posle toga sam zvala svog tadašnjeg dečka da dođe po mene, jer nisam mogla da vozim kola do Beograda! Inače, Zorici sam zahvalna jer me je bez ikakvog okolišanja uputila na pravu adresu! Pa godinama idem na redovne kontrole, a doktori uvek komentarišu da je to Nemac opravio baš onako kako treba! Tek kasnije su te operacije počele da se rade i kod nas, a ja iskreno ne znam nijednu pevačicu na našoj sceni koja na sebi bar nešto nije operisala. Ne znam da li je Zorica posle toga još nešto radila na sebi, a i iako jeste, ona to radi vrlo mudro i bez preterivanja! Nije se unakazila kako neke javne ličnosti umeju”, priča Suzi.

