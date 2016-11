Suzana Jovanović za STAR otkriva koje pevačice žele Popovića, kako su Saša i ona pomogli Šabanu Šauliću i da li posećuje gatare…

Suzana Jovanović izbegava medije i uopšte ne koristi to što je supruga Saše Popovića! Kako i sama kaže, izjave daje kad ima dobrog povoda, a samo za STAR Suzana prvi put priča o transferu Šabana Šaulića u konkurentski žiri, ali i o skandalima najpopularnijih “Grandovih” zvezda, o plastičnim operacijama i drugim gorućim temama na estradi…

Već nekoliko godina najavljuješ veliki povratak na scenu, ali ništa od toga. Gde je zapelo?

“Uvek sam volela zlatnu sredinu, tu se osećam najlepše, najrasterećenije, najsigurnije, nisam nikada bila nametljiva osoba, a još manje laktaroš… Uspesima iz prošlosti sam prezadovoljna! Šta drugo reći kada čujem da se moje pesme pevaju i u takmičenju Zvezde Granda, a i koleginice ih izvode na nastupima. Kad god je nova pesma, pojavim se, ispromovišem, kažem šta imam i to me ispuni, ali uvek jedva čekam da se povučem u svoju mirnu oazu, a to je moja porodica i moj dom. Mislim da je to najbolji recept da traješ dugo, naći balans u svemu”.

Došla si na koncert Ane Bekute i svi su bili oduševljeni tvojim izgledom. Odmah su krenule priče da si nešto operisala…

“Ne viđaju me ljudi često, a navikli su na ove neke što se operišu svaki dan! (smeh) Nema razloga za operacije, svi me pitaju to, ali ja kažem da je najbolja lifting operacija unutrašnje zadovoljstvo i ništa više”.

Ima i onih koji kažu da više nikad ne moraš da pevaš i mučiš se, jer si se udala za Sašu Popovića?

“Vidi, nisu uopšte pogrešili! (smeh) Između ostalog, imam dobrog muža koji je vredan i radan iako je na tri koraka do penzije… Zašto bih ja sada išla da se mučim po belom svetu kad imam svog muža pored kojeg mogu da živim kao kraljica. Nema razloga za to”.

I Lepa Brena je kraljica, ali i dalje radi punom parom…

“Mislim da Brena mora da nastupa zato što je njena verna publika i svi ti njeni fanovi traže i nemoguće je da odustane. Ona je žena radoholičar, vredna i požrtvovana što se posla tiče, tako da, dok može, ona će pevati i nastupati. To je i adrenalin koji vas drži i pokreće i lepo je dok je još uvek traže i žele svuda širom sveta. Ko zna, možda se i ja jednog dana povampirim u tom pravcu, pa poludim i počnem da tezgarim i nastupam, nikad se ne zna”.

Vaša ćerka Aleksandra u martu sledeće godine puni 18 godina. Da li brineš za nju, deca poznatih roditelja stalno pune žutu štampu?

“Zahvalna sam Bogu što je Aleksandra i dalje devojčica u pravom smislu te reči! Ona čak i ne izlazi u provod. Voli premijere filmova, da kupi neku krpicu, neki parfemčić, čizmice, malo se sređuje, ali to nije ni približno nivou nekih njenih vršnjakinja koje su uveliko postale devojke”.

Kako biste Saša i ti reagovali ako bi ona sutra počela da puni stranice tabloida poput Brenine i Cecine dece?

“Moja potajna želja je da se o našoj Aleksandri piše u medijima, ali isključivo u superlativu. U tom smislu da ona uđe u medijski svet, da nastavi da radi ono što joj otac godinama najuspešnije radi, znači iza kamera, da bude vođa, kreativac, revolucionarno da postavi standarde kako je to i njen otac postavio svojevremeno, a koje će realno bilo ko moći da pomeri. Dakle, volela bih da se piše o njenim delima”.

Žiri “Zvezda Granda” ponovo sve oduševljava. Kako ti komentarišeš iznenadni odlazak Šabana Šaulića na Pink?

“Od Saše sam naučila mnogo toga, a posebno da nikad ne treba ružno govoriti o nekome jer nikad se ne zna na čija ćeš vrata ponovo zakucati i ko će ti u životu zatrebati. Mislim da smo mi svi odrasli ljudi koji mogu da se nose sa svojim odlukama, dakle ono što si ti odlučio i rešio u nekom datom momentu iz ne znam kog razloga, to je lično tvoja stvar i lični izbor. Ne želim ni o kome ništa ružno da kažem jer jedni odlaze, a drugi dolaze, to je život. Mene bi razočaralo kao čoveka i shvatila bih to kao svoj lični neuspeh ako bi mi deca ne daj bože krenula lošim putem, mada nema šanse to da se desi, a ovo je sve prolazno i promenljivo”.

Vi ste bili veliki prijatelji sa Šaulićima, ali ipak niste bili ni na jednom od njihovih slavlja u poslednje vreme?

“Nismo, mi smo njima osim što smo ih prihvatili kao prijatelje, pomogli i oko nekih privatnih stvari jer i Saša i ja se tako postavljamo prema ljudima, brzo se zbližimo sa njima. Nismo samo njima, imamo široko srce i pomogali smo i mnogim drugima jer smo, pre svega, dobri ljudi. Ne bi bilo ni pametno da smo se našli posle svega tamo, možda smo čak i bili pozvani, nisam sa Sašom uopšte pričala na tu temu”.

Šta kažeš na to što je Šaulić izjavio da je iz šabačke Mačve prešao u Barselonu, misleći na tranfser u “Pinkove zvezde”?

“Ako on misli da smo mi Mačva, a konkurencija Barselona, onda okej, ali posle toga je rezultat izbacio da je Mačva protiv Barselone povela sa 5-0 i to je sve što imam da kažem tim povodom”.

Nego, Milutin Mrkonjić i dalje tvrdi da si ti najbolja riba na estradi i to je na Bekutinom koncertu pred svima izjavio.

“Jeste, Mrka je moj vatreni obažavalac. Sve je počelo na našem zajedničkog gostovanju u Magazinu In kada je rekao “Ulazi silueta izvajana, bokovi, kukovi, noge, kosa plava, ona plava kao anđeo, kad ja bolje pogledam, a ono Popovićeva žena, ali nema veze, njega sada nema tu, mogu da je ljubim koliko hoću…” On godinama tvrdi da sam ja najbolja riba na estradi, mada ja mu uvek kažem Nemoj tako Mrko, imaš ti svoju Anu!” (smeh)

A šta kažeš na to što je Aleksandra Prijović postala glavna tema tabloida?

“Sve je to deo popularnosti! Ako ne pišu o tebi, nisi zanimljiv ni popularan, ili umeš da se nosiš sa svim što nosi šou-biz ili ne umeš. Imala sam priliku da razgovaram sa njom, ona je rođena pod srećnom zvezdom, ima stalno hit pesme, to je njena prednost i dokle god bude imala hitove, o njoj će se pisati. Na njenu sreću upoznala je i Filipa, tako da je to sve samo još više doprinelo njenoj popularnosti, ali ona mora da se navikne da će se o njoj pisati malo više ružnih stvari nego onih lepih, i mora da nauči da se nosi sa tim. Ako je već ušla u sve ovo, mora da zna da se nosi jer će u suprotnom pasti, mora izdignute glave i dostojanstveno da se izbori i kada je hvale, i kada je kude“.

Dara Bubamara je doživela slično kada su njene gole slike objavljene, pa je poručila Prijovićki da sve to ide u njenu korist.

“Lepo joj je rekla, i o njoj se piše, šta će žena, radi sve bolje jer zna i ona da narod to voli da čita i gleda, jedni čitaju, drugi pišu, a oni rade sve više i ubiru plodove popularnosti, sve to ide u krug!” (smeh)

Kad smo već kod Dare, je l’ i tebi žao što ona nije u vašem žiriju?

“Nema šta da mi bude žao, čula sam da ona gde god stane, priča da je Grandova pevačica, tako da to sve govori, ona je žena prihvatila to iz nekih svojih interesa. Ukoliko je tu našla neku dobru računicu, to je za poštovanje. Ona voli mnogo Sašu, zemljaci su i to je samo čist poslovni potez koji je donela u trenutku, a svako u svojoj glavi zna šta gubi, a šta dobija u momentima donošenja odluka“.

Nego, ima li i dalje ljubomore u tvom braku, pevačice u “Grandu” su sve lepše i mlađe?

“Nema ljubomore, taman posla! (smeh) Ja znam da je moj muž omiljen u toj plejadi pevačica i znam da vole da se nađu u njegovom društvu. (smeh) Šalu na stranu, on je veliki mag u svom poslu, nema potrebe za ljubomorom, nikada sebi ne bismo dozvolili da nas neki izlet košta naših 20 godina prelepog braka. To sebi mogu da dozvole oni koji nisu iživljeni, ali ne i neko ko je prvo sve prošao, pa se tek onda oženio”.

Ima li nekih dojava, javljaju li ti neke priče za Sašu ili tračeve?”

“Ne, ljudi izmišljaju svašta, ali za Saleta i neku koleginicu nikada nisam ništa ni čula, a ni pročitala. Valjda su shvatili da to Popoviću i meni ne može da se desi, pa i ne pokušavaju da izmišljaju. Popularniji je sada nego kada je bio sa Brenom u Slatkom grehu, ali ruku na srce, takve stvari koje bi nas kao bračni par mogle iskompromitovati nikada ne pišu, jer one i ne postoje”.

Baš si sigurna u Sašinu vernost. Posećuješ li i ti poput mnogih ličnosti sa javne scene neke gatare i astrologe?

“Nisam nikoga konsultovala, niti ću. Nekad u frizerskom salonu pročitam horoskop i nikada mi ništa nisu pogodili. Imam šesto čulo, dobru intuiciju, tako da sam za neke krupnije životne stvari uvek konsultovala samo svoju intuiciju i nikad me nije prevarila ni za šta, što sam starija, sve se više pokazuje kao odlična!”

Saša je jednom prilikom izjavio da ukoliko bi gledao ko ga je sve povredio i ogovarao sa javne scene, pevali biste samo vi i on u !”Grandu”. Slažete li se sa njim?

“Tako je! To je i mene moj Sale naučio i rekao mi “Nikada, Suzana, ne komentariši ničije izjave i odluke”, gledajmo svoja posla i to je recept za sve, što pokazuje naša jaka i stabilna firma, jak i stabilan brak koji imamo, a ljudi će uvek biti ovakvih i onakvih”.

Nikada te nisam pitao da li bi prihvatila mesto u žiriju “Zvezda Granda”?

“Ne, zato što je naš narod jako surov po tom pitanju. Prva mišljenja u narodu bi bila Evo ga, postavio je svoju ženu… A kao drugo, nikada ne bih mogla da komentarišem te mlade ljude jer nemam srce ja za to, ali jedan jedini razlog zbog čega nikada ne bih prihvatila da budem u žiriju je to što sam supruga Saše Popovića!”