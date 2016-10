Stop udvaračima: Maca predstavila svog novog dečka (foto)

Maca Diskrecija prethodnih mesci bila je više nego aktivna na društvenim mrežama, a izgleda da se to isplatilo, pa je uspela da ulovi mačora. Naime, zvezda rijaliti šoua “Parovi” se pohvalila novim dečkom.

Iako su je mediji do sada povezivali sa nekim muškarcima ona tvrdi da je ovo zaista njen novi dečko, a to je svima jasno stavila do znanja komentarom uz njihovu zajedničku fotografiju.

“Stop udvaračima. Ovo je moj novi dečko“, napisala je Maca uz zajedničku fotografiju.

Фотографија корисника Maca Privatno (@maca.privatno) дана 4. Окт 2016. у 12:17 PDT

