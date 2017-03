Stoja optužena za ubistvo čoveka u Nemačkoj!

Stoja Novaković optužena je za ubistvo! Pevačica kaže da joj je to najtraumatičnije i najbolnije iskustvo u životu jer je ni kriva ni dužna mogla da završi u zatvoru u Nemačkoj. Ona ni danas ne zna ko joj je sve to smestio ni koga je navodno ubila.

“Plakala sam kad su me optužili da sam ubila čoveka u Nemačkoj. To je bilo, čini mi se, 2000. godine. Eto, ima 17 godina od tada, a i danas mi bude teško da se toga setim. Nisam znala kako da u tim momentima postupim i kako da se odbranim od napada. Bila sam potpuno nemoćna“, rekla je Stoja za “Kurir Stars”.

Pevačica je tada tek zakoračila u muzičke vode i imala je priliku da na svojoj koži oseti zašto za estradu kažu da je “mala bara puna krokodila”.

“Bilo je to na početku moje karijere i, iskreno, nisam mogla ni da zamislim da ljudi mogu biti toliko nemilosrdni i bezdušni, da mogu toliko zla da mi nanesu. Danima sam zbog toga plakala. Pokušali su da ukaljaju moju čast a da nikome ništa nisam skrivila. To me je najviše bolelo, ali sam očvrsnula, pa me nikakve priče više ne mogu iznenaditi ni povrediti”, kaže Stoja.

Ona ističe da je s godinama shvatila da su javne ličnosti ponekad kao glineni golubovi i da najgore prolaze oni koji padnu i odmah se predaju.

“Ne mogu da kažem da sam se navikla na izmišljotine, ali danas mi je mnogo lakše da prihvatim neke stvari. Sad samo čekam šta će sledeće da me snaše, kakav će šok da mi prirede”, rekla je ona.