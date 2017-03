Stoja: Kusturica je ljubomoran jer sam veća zvezda od njega!

Stoja Novaković poslednjih godina važi za jednu od najpopularnijih pevačica zahvaljujući megahitu “Bela Ciganka“.

Medije izbegava jer, kako kaže, nikada nije volela da se na taj način eksponira, a i nema vremena da se pojavljuje u emisijama jer radi punom parom.

Ona je u intervjuu za “Kurir” ispričala zbog čega je od svih pevačica Emir Kusturica baš nju uzeo za loš primer na estradi.

“Kusturicu poštujem kao reditelja, vrhunski je u tome šta radi. Ali on je mene prozvao, i to zato što sam ga pobedila na terenu. Nastupali smo iste večeri na različitim mestima, negde u Bosni je to bilo. Oboje smo imali koncerte na trgovima. Kada je čuo da je kod mene bilo više ljudi, izjavio je da ja ne treba da pevam na trgovima. Nisam ja kriva što mene ljudi više vole i što sam popularnija od njega”, rekla je samouvereno Stoja.