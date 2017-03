Stevan Anđelković priznaje: Bilo mi je teško da izgovorim “Hoćeš li da se udaš za mene?”

Zvezdani dečko prve generacije muzičkog takmičenja “Zvezde Granda”, Stevan Anđelković, od talentovanog šesnaestogodišnjaka iz Vučja stasao je u mladića spremnog za ozbiljne životne uloge. U prilog tome govori i veridba kojom je uspeo da iznenadi dugogodišnju devojku Natašu Ivanović, sa kojom poslednjih godina živi pod istim krovom. Neraskidiva nit koja ih veže kroz sve godine zajedništva na prvom mestu sačinjena je od emocija, kao i bezrezervne podrške koju jedno drugome pružaju u svim životnim izazovima. Iako se svim snagama trudi da privatni život drži podalje od očiju javnosti, zvezda Kusturičine opere “Vreme Cigana”, u kojoj je briljirao sa koleginicom i prijateljicom Milicom Todorović, pristao je da javnosti predstavi buduću suprugu, sa kojom je odlučio da stane pred oltar. U prvom zajedničkom intervjuu budući mladenci za magazin “Hello!” otkrivaju detalje veridbe na dve hiljade metara nadmorske visine, kao i planove za budućnost u kojoj ih čekaju novi privatni i profesionalni izazovi.

Stevane, kada ste shvatili da je vreme za korak dalje u vašem odnosu?

Stevan: Razmišljao sam neko vreme o tome, ali čak i dok sam je prosio nisam bio siguran u to što radim, jer je muškarcima malo teže da donesu odluku da se vežu za ceo život. To je velika odgovornost, ja sam to tako doživeo, ali sam shvatio da bi to i njoj značilo, da joj i na taj način pokažem da želim sa njom da ostanem do kraja života.

Kako su izgledale pripreme i da li vam je neko pomogao da osmislite plan veridbe?

Stevan: Saučesnici su mi bili prijatelji, Milica Todorović, moja najbolja prijateljica, koja mi je pomogla da odaberem prsten. Shvatio sam da je zimovanje dobra prilika da to uradim, pa mi je palo na pamet da bih to mogao da uradim na žičari. Tu su mi od pomoći bili prijatelji, Darko Filipović sa suprugom i bračni par Katančević. Prošlo mi je kroz glavu da bi na visini prsten mogao da mi ispadne iz ruke, tako da sam u džepu imao i jedan rezervni. Bio sam zbunjen, to je bilo nešto novo za mene, jer nisam sklon izlivima emocija i tim nekim velikim pitanjima. Teško mi je bilo da prevalim preko jezika: “Hoćeš li da se udaš za mene?” Te neke teške reči baš mi predstavljaju problem. Srećom, sve je dobro prošlo, prsten nije pao i rekla je “da”.

Nataša, kako ste se vi osećali kada vas je zaprosio?

Nataša: Nisam mogla da poverujem da se to dešava. Nisam očekivala da će da uradi tako nešto. Dok smo se žičarom penjali ka vrhu bio je romantičan, postavljao mi je neka pitanja koja do tada nije, što mi je bilo čudno. Pomislila sam da ga je sigurno ošamutio svež planinski vazduh. Pre nego što smo seli u žičaru malo me je iznervirao, jer sam ga prethodno čekala zajedno sa našim prijateljima. Ali, kasnije sam saznala da je otišao da kupi šampanjac.

Stevan: Stavio sam ga u jaknu da se ne vidi, pa smo na vrhu, na dve hiljade metara nadmorske visine, nazdravili sa prijateljima i proslavili veridbu.

Kome ste prvo javili radosnu vest i kako su vaši najbliži reagovali kada ste im saopštili da ćete se venčati?

Nataša: Čim smo sišli sa žičare Stevan mi je rekao da nije prethodno pozvao moje roditelje, ali sam mu rekla da ne brine, da smo dugo zajedno i da moji to očekuju i da sigurno imamo blagoslov. Međutim, prvo što mu je moj tata rekao bilo je zašto ga nije pitao za dozvolu. Naravno, oprostio mu je, pa smo se radovali. Mama je prvo bila u šoku, i obe smo se rasplakale preko telefona, naravno od sreće.

Stevan: I moji su bili presrećni, okupili su se svi kod kuće i poslali nam zajedničku fotografiju, a Nataši poslali poruku: “Dobro došla u porodicu Anđelković”.

Jeste li osetili da se nešto promenilo od tog trenutka, kakve su vam bile emocije?

Nataša: Drugarice koje su se verile pre mene rekle su mi da je njima sve pre i posle veridbe bilo isto, a ja sam taj trenutak baš doživela emotivno. Shvatila sam da je to to, da nema nazad.

Stevan: Ja sam pomislio “Game over”. Šalu na stranu, ali osetio sam se malo matoro kada su ljudi sa svih strana počeli da mi čestitaju. Pomislio sam: “Au, ovo je nešto baš ozbiljno”.

Kada ste shvatili da je Nataša prava osoba za vas?

Stevan: Mi smo dugo zajedno i ona ima sve što meni treba od žene. To su neki moji lični, sebični razlozi koje ne bih da otkrivam. Najvažnije je da sam u vezi u kojoj sve štima, imam maksimalnu slobodu i to je ono što me veže za nju. Da je drugačije, ne bismo bili zajedno. Nas dvoje dugo živimo zajedno i znamo kako onaj drugi funkcioniše. Trenuci strasti su ipak samo momenti u odnosu dvoje ljudi, sve ostalo što se dešava je stvarni život. I ako sa nekim ne funkcionišeš u toj stvarnosti, ne možete da opstanete.

Nataša, zašto je Steva onaj pravi za vas?

Nataša: Osim ljubavi, u njemu pre svega imam prijatelja, podršku, oslonac. U svim fazama, bilo srećnim ili teškim, znam da je on tu sto posto. To mi je broj jedan, da znam da ću u životu uvek imati pravog partnera.

Jeste li spremni za ulogu roditelja?

Stevan: Što si stariji, kada se odlučiš na te ozbiljnije korake, shvatiš da dolaze sve veća odgovornost i obaveza. Roditeljska je, naravno, najveća. Razmišljali smo o tome, videćemo. Polako. Nisam za to da se to desi odmah, po svaku cenu. Ja sam spreman da budem otac, ali ne jurim nigde. Naravno kada se to desi, važno je samo da se dobro organizujemo i da uskladimo obaveze, onda se sve namesti kako treba.

Nataša: Slažem se sa Stevom, a nadam se da ćemo se sledeće godine ostvariti i u roditeljskoj ulozi.

Jeste li već počeli sa pripremama za svadbeno veselje, pravite li planove?

Stevan: Sada sam koncentrisan na nove pesme i novi album na kojem dugo radim.

Poslednje što je publika čula od vas je saradnja sa grupom “Miligram” na njihovom poslednjem albumu. Kako je došlo do te saradnje?

Stevan: Počeli smo da sarađujemo pre dve godine. Želeo sam da sarađujem sa producentom koji će se ozbiljno baviti mojim pesmama i karijerom. Došao sam na ideju da to bude Mili zato što je on najprodavaniji kompozitor kod nas, ozbiljan hitmejker i radi u tandemu sa Marinom Tucaković, koja je neprikosnovena u tom poslu.

Dokle ste stigli u realizaciji saradnje?

Stevan: U pripremi je novi album, radi se jako dugo i studiozno, puno pesama smo probali pa shvatili da to nije to. Letos smo imali album koji smo hteli da izdamo, ali smo se predomislili i počeli da radimo ispočetka. Nismo bili potpuno zadovoljni i odlučili smo da uradimo nešto potpuno drugačije. Ovo što sada radimo je moderan zvuk sa prelepim melodijama i tekstovima, nešto što ljudi od mene ne očekuju. Mislim da ćemo uspeti da iznenadimo, jer ono što radimo nama se jako dopada.

Kada će publika moći da čuje nove pesme?

Stevan: Prvi singl trebalo bi da objavim za nekih mesec dana, verujem da ćemo to do tada uraditi.

Nataša je imala ulogu u spotu Milice Todorović. Da li će se možda naći i u nekom od vaših spotova?

Stevan: Nisam bio preterano za to, ali Milici je to u tom momentu značilo.

Nataša: Tako se namestilo, jer njena sestra nije bila u mogućnosti, ali ja nisam u tom fazonu.

Stevane, zbog čega toliko tvrdoglavo odbijate da sa publikom delite privatne momente, ono što vas pored muzike čini srećnim?

Stevan: Generalno, mislim da čovek samo treba da radi ono što ima efekta. Mislim da isticanje privatnog života nije način da sebe ispromovišeš, bar nije moj način. Ja razumem kolege koji to rade i ljude koji to čitaju, ali to nije u skladu sa mojom ličnošću, to nije moj mentalni sklop. Ovo je prvi put da se slikam sa devojkom i da iznosim neke privatne detalje i ovde ću verovatno i stati, jer još nisam siguran da uopšte treba ovo da radim. Umalo da se predomislim na slikanju. Jednostavno, nisam taj lik i ne prija mi ta vrsta pojavljivanja u javnosti. Smatram da imam pravo na to.

Mislite li da nepristajanje na kompromise ide na štetu vaše karijere?

Stevan: U životu ne možeš da dobiješ sve, ali moraš da znaš šta želiš. Ja želim da budem poznat po svojim pesmama, da me ljudi zbog toga vole i da mi se karijera bazira na onome što radim profesionalno, a ne privatno. Koliko god budem uspeo da sačuvam privatni život i sebe, to ću i raditi. Svestan sam da neke stvari moram da uradim zbog ljudi koji me vole, ali moja odluka je da akcenat stavim na svoju muziku, a ne porodicu.

Za kraj razgovora, da iskoristimo priliku da nam otkrijete kakav je Stevan Anđelković privatno, šta je to što vas pored muzike i porodičnog sklada najviše interesuje?

Stevan: Kada završim svoje obaveze u studiju, vreme provodim sa porodicom, devojkom, prijateljima. Obožavam zimu i zimske sportove, nisam letnji tip, teže podnosim to godišnje doba. Volim prirodu i planinu. Mnogo volim kros-motore i sportske automobile i volim da gledam te trke. Zaljubljenik sam u ekstremne sportove odmalena. Bio sam nemirno dete i pravio sam gluposti. Znam da ljudi nikada ne bi rekli to za mene, ali bilo je tako. Sada obilazim kafane, volim da odem u teretanu i da nedeljom negde opušteno ispijam kafu sa svojim prijateljima. Eto, to bi bio deo onoga što sam ja.