Stara ljubav: Evo u kakvom su danas odnosu Vendi i Šešelj

Pevačica Vesna Vukelić Vendi i političar Vojislav Šešelj upoznali su se pre 25 godina, a ubrzo su uplovili u ljubavnu romansu. Vendi nikada nije krila da joj je veza sa Šešeljom i te kako prijala, a za njega je uvek imala samo reči hvale.

“Tada sam imala 19 godina i, bez obzira na moje neiskustvo, interesovanja su nam se poklopila. Moj spoljašnji izgled nije bio u prvom planu, već intelekt, jer Šešelja nikad nije privlačila ”prazna ambalaža”. Ja sam bila prva osoba koja je ušla u njegov stan i koja mu je upoznala majku. Naša veza je u jednom trenutku postala ozbiljna, pa se povelo i pitanje braka. Ali kako ja nikad nisam mogla da budem ničija senka, između braka i karijere izabrala sam karijeru. Danas nam se interesovanja razilaze, ali ukoliko Šešelj poželi da me vidi ili da mi se javi, on to mora, kao džentlmen, prvi da uradi”, ispričala je jednom prilikom Vendi.

Vendi se ovih dana susrela sa teškom porodičnom situacijom, budući da su joj izvršitelji zbog presude od 300.000 dinara koju pevačica nije isplatila izvesnoj Dragani Blagojević, zbog fizičkog napada i gađanjama jajima, obili stan kako bi zaplenili njene stvari u toj vrednosti koje su popisali nekoliko meseci ranije.

Šešelj je za ovu situaciju svoje bivše ljubavi čuo iz novina, a za portal pink.rs je otkrio u kakvim je odnosima sa pevačicom, kao i da li bi joj pomogao u ovoj teškoj situaciji.

“Vendi i ja smo u dobrim odnosima, evo već 25 godina. Nismo u svađi. Čuo sam šta joj se desilo i rado bih joj pomogao ukoliko na neki način mogu”, rekao je Šešelj za pink.rs.