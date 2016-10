STAR intervju! Sale Tropiko o prevarama u braku, otkriva zašto nije snimio spot sa Cecom Ražnatović i šta misli o kolegama papučarima…

Osim što “Tropiko bend” radi punom parom, Sale je postao i redovni član žirija “Pinkovih zvezdica”, što ga posebno raduje! Popularni pevač kaže da uživa dok sluša talentovanu decu, a prvi put za STAR priča o odnosu sa kolegama, ali i sa suprugom Jovanom koja je zbog dece zapostavila karijeru.

Da li ti je teško da kažeš deci da ne pevaju dobro ili biraš reči?

“Pazim šta govorim, ali im ipak kažem na neki svoj način da je to što rade OK ili možda ne valja. Ne bih voleo da bilo kome srušim snove, zato i vodim računa o tome šta i kako govorim”.

Hari Varešanović je izjavio da je njega mogao da zameni samo Zdravko Čolić u žiriju, a ne ti. Zar nije to pregrubo, ipak ste kolege?

“Hari je neko ko je dosta dugo u ovom poslu i čovek koga smo još bliže upoznali u zvezdicama u toku prethodnih sezona, gde smo i videli da ume super da se šali, tako da verujem da ta njegova opaska sigurno nije bila zlonamerna i naravno da nije promenila moje mišljenje o njemu”.

Gledaš li “Pinkove zvezde”, mnogi smatraju da Aleksandri Radović nije mesto sa Zoricom, Draganom i Bubamarom?

“Upravo to što je Aleksandra sa njima nosi neku svoju draž, jer su svi drugačiji, a to je ono što budućim zvezdama treba – da se više različitih ljudi preuspešnih u svom poslu složi da je to što rade super stvar”.

Jovana se povukla sa estrade od kada se udala za tebe. Da li planira da se vrati na scenu?

“To ćete morati Jovanu da pitate, takav je lik da sve što zamisli i poželi to može i da ostvari”.

Priča se da joj ti braniš da peva?

“Život u kome neko nekome nešto može i želi da zabrani, nije moja šoljica čaja…”

Preko leta je često išla sa tobom na nastupe. Da nije ljubomorna?

“Ni najmanje, samo voli da uživa i da se provodi kao i svi mladi ljudi”. (smeh)

Da li si nekad bio u iskušenju da je prevariš?

“Svaki živi čovek ima iskušenja, a na njemu je da li će da poklekne ili ostane dosledan sebi. Kada si ispunjen i zadovoljan, zahvalan si na tome što imaš. A ja volim sve što imam”.

Družiš se sa Filipom Živojinovićem i Aleksandrom Prijović, kako komentarišeš sve tračeve o njima?

“Filip i Aleksandra su naši prijatelji, a žuta štampa je ta koja bira ko će u njoj da se nađe. Mladi su, lepi, atraktivni i potpuno očekivano interesantni za istu!”

Vama je trebalo 10 godina da postanete broj 1. Je l’ ti krivo kada vidiš da je neko sa jednom pesmom postao zvezda?

“Naravno da mi nije krivo. Ja sam neko ko se raduje tuđem uspehu i ko će uvek pomoći novajlijama u ovom poslu jer smatram da pod ovim suncem ima mesta za svakoga od nas”.

Često se zezaš na svoj račun kako si ostao bez kose. Da li razmišljaš o presađivanju?

“Da mi je do toga stalo i da o tome razmišljam, da li misliš da to do sada ne bih uradio, ha, ha, ha!”

Najavljen je spot za duet sa Cecom, ali još ga niste snimili. Gde je zapelo?

“Nigde nije zapelo, već nam tempo kojim živimo i obim posla još uvek nisu dozvolili da ekranizujemo pesmu, ali sudeći po pregledima na Jutjubu i po reakciji publike mislim da smo sa spotom ili bez njega, uradili pravu stvar ovim duetom”.

Mnogi zezaju Darka Lazića da je papučar koji radi samo šta mu žena kaže. Kakva je situacija kod tebe?

“Uradiću sve što moju porodicu može da usreći, pa nazovite to kako god želite”.

Ima i onih žena kojima je samo bitno da uzmu pare od svirke i baš ih briga da li ih muž vara…

“Svako kroji svoj život kako mu odgovara. Svet bi bio mnogo lepše mesto da se malo više bavimo sobom, a ne tuđim životima, prema tome u se i u svoje kljuse”.