STAR intervju! Nataša Bekvalac: Moj muž slobodno nek čeka Novu godinu sa Anom Nikolić ako tako želi!

Nataša Bekvalac ponovo će pevati u Beogradu za doček Nove godine u klubu Gotik, a da li će njen suprug Ljuba Jovanović biti sa njom još uvek ne zna! Lepa pevačica otvoreno za STAR priča o njihovom braku i ljubomori, i prvi put bez dlake na jeziku otkriva šta misli o nekim koleginicama.

Šta je to što po svaku ceniš želiš da zaboraviš iz godine koja je za nama?

“Ne volim da se osvrćem iza sebe niti da pravim neke planove, pogotovo kad me pitaju šta bih želela da zaboravim, odmah mi deluje da bih podsetivši se toga pothranila emociju koja mi je loša i koja izaziva u meni tugu, a ja želim da budem vesela i da živim za trenutak.”

Dobro, a šta je onda najlepše što ti se desilo?

”Bilo je mnogo lepih stvari po kojima ću pamtiti ovu godinu. Ono što je profesionalno obeležilo 2016. jeste album Original, koji sam dugo radila. Uz to, ušla sam i u veliki rizik sa novim saradnicima i novim producentom, i tom muzikom koja je potpuno organska jer smo pobegli od svih trendova koje ostali vijaju. Bilo je rizično izdati takve pesme, ali se to ipak isplatilo jer je publika prepoznala energiju koju smo im dali.”

Za Novu godinu ponovo pevaš u Beogradu. Da li to znači da su ti ovde ponudili najveći honorar?

”Beograd je grad koji je u znaku Vage, a ja sam Vaga u horoskopu i nekako smo se zalepili jedno za drugo još pre 16 godina! Svakako da novac nije presudan, već mora da bude udobno ekipi koja sa mnom radi, pa i meni samoj. Kada su mi rekli novi klub, imala sam mali problem, ali sam shvatila da sve što je novo meni je interesantno i da sam ja žena koja voli rizike.”

Da li ćeš u ponoć poželeti bebu ili koncert u Areni?

”Neću pomisliti želju u ponoć zato što u ponoć ili malo ranije krećem sa nastupom. Trudim se da profesionalno obavljam posao i da osluškujem publiku. U ponoć kreće čestitanje, a to znači da treba njima da bude dobro što znači da mi treba da budemo u piku. Uvek kada sat otkuca ponoć, mi se među sobom iscmačemo i nastavljamo u tom maniru, tako da i nemam prostora da pomislim novogodišnju želju.”

Zar ne misliš da fanovima duguješ koncert u Beogradu?

”Razmišljam o tome, prošlo je 16 godina od kada je izašla moja prva pesma Laži me, i to je moja velika želja, a li ne bih volela da to odradim zato što se to očekuje od mene. Ne radim ništa zato što bi to tako trebalo da bude, nego zato što sam za to spremna, zato što imam šta da dam. Ja ništa ne radim zbog imidža, a imate ljude koje rade nekoliko Arena i šta s tim, mene ne interesuje fasada, kako će to da deluje i kako će mediji da pišu o tome.”

Da li će Ljuba biti prvi koji će ti čestitati Novu godinu?

”Ne znam još uvek. Meni je najavažnije da on odabere mesto gde će njemu da bude najudobnije za doček, tako da ako želi da bude u Novom Sadu sa svojim drugarima ili na mom nastupu, svejedno, jer meni je najvažnije da on bude srećan”

A da li bi ti smetalo da on ode na nastup Ane Nikolić koja takođe peva u Beogradu?

”Nikada u životu mi ne bi smetalo tako nešto zato što krećem od sebe. Ljudima treba dati slobodu da bi bili ono što jesu, a ja želim da budem pored nekog ko je baš onakav kakav jeste, a ne kakvog ga ja za sebe želim.”

Da li postoji ljubomora u vašem braku?

”Potpuno sam operisana od ljubomore, ne bih nikada ništa proveravala, sumnjala ili uzela njegov telefon. Ako mi se nešto ne kaže ne bih verovala, baš kao i on. Kako zračiš tako i privlačiš.”

U januaru će biti dve godine vašeg braka, kako ćete obeležiti taj jubilej?

”Zar je tada dve godine? Sada si me podsetio datuma jer ne bih se ni setila! Sve što je zvanično mene mnogo frustruira, sve što je kalup, što tako mora… Valjda sam iz detinjstva povukla taj bunt prema tome što nalaže većina. Trudim se da svakodnevno osećam svoju ljubav i na sve datume koji su važni ostatku sveta, meni bude važno moje srce.”

Nego, hoćeš li pevati narodnjake za doček?

”Ja sam izvođač koji je prilično specifičan. Pre određenog vremena sam shvatila da je ego veliki neprijatelj kada je muzika u pitanju. Postoje koncerti na kojima izvodiš samo svoje pesme, a postoje i neki drugi datumi, kao što je Nova godina, gde ljudi žele provod. Moji muzičari su završili džez akademije, nisu iz tezgaroškog sveta, ali smo se zajedno složili da treba da ugodimo ljudima i da pravimo dobru zabavu. E sad, ako treba da pevam pesmu na koju ja ne mogu da sečem vene i da padam u nesvest, ipak ću zbog publike to da uradim.”

Znači možeš da pevaš i Belu ciganku od Stoje ako ti traže?

”Ti sada pretenciozno pominješ neke pesme, ali još ne znam šta ćemo sve svirati. Svakako da će biti hitova koje publika poželi da čuje.”

Ana Nikolić je izjavila kako je novim albumom oduvala i Cecu i tebe, a pouzdano znamo da ste obe prodale više CD-ova od nje!

”Imam veliko poštovanje prema svim ženama koji se bave ovim poslom, zato što je ovo težak posao koji zahteva mnogo ljubavi i živaca, mnogo odricanja i mnogo žrtve. Zato sam blagonaklona prema svim ženama i volim svoje koleginice. Zato ne ulazim u klinč i raspravu sa njima, ali nažalost ili moju sreću, vaše informacije o broju prodatih albuma su tačne.”

Mnogi ti zameraju što nikada nisi želela da ističeš svoje rekorde i uspehe, a kažu da je to pod obavezno u šou-bizu…

”Ja sam stvarno prevazišla te stvari, to mi nekako deluje malo nezrelo i dečje. Svojom profesijom se bavim na drugačiji način i zato nisam atraktivna kao sagovornik na takve teme.”

Da li i ti poput većine pevačica posećuješ astrologe i vračare?

”Imam svog astrologa jer to je nauka, nije vidovnjaštvo, gledanje u dlan i proricanje sudbine. Dosta znam o tome i to koristim samo u smislu koji je najbolji period za nešto što planiram. Tada se malo iskonsultujem, ali se ne držim striktno toga, uvek imate više puteva koji vam se nude, a na vama je koji će te odabrati.”

Znači za ljubavne probleme ne tražiš pomoć astrologa?

”Ne, privatno sam od toga odustala u periodu koji je za mene bio najružniji, niko mi tada ništa nije rekao, ni u naznakama o tome, a to bi najviše trebalo da se vidi. Tada sam shvatila da to nema nikakve veze, da generalno život treba živeti u istini, svidelo se to nekima ili ne.”

Što izbegavaš novogodišnje programe, nema te već godinama sa ostalim kolegama po emisijama?

”Moja ekipa i ja smo veliki radnici i u tom periodu mnogo radimo… Meni nikada nisu bili interesantni ti novogodišnji programi. Mnogo je ljudi koji učestvuju u njima, sigurna sam da niko od vas ili njih neće osetiti moje odsustvo. Kada imam šta da kažem i predstavim, tada sam i dostupna za medije i trudim se da doziram svoja gostovanja.”

Braja ti je uradio novu pesmu „Oštećena” čiji si tekst već objavila. Jesi li namerno to uradila?

”Nisam ciljano radila ništa, osećala sam da treba da podelim sa svojom publikom reči pesme i to možda nije dobar potez, ali ja sam poznata po lošim potezima. Pa zašto bih odstupala od onoga po čemu sam poznata.”

Da li za sebe smatraš da si oštećena?

”Svaka osoba je oštećena, samo je pitanje koliko će zagrebati ispod površine svoje duše, koliko će imati snage da pogleda u rane koje su zarasle i one koje još nisu, u neke ožiljke koji bole, sve nas to čini manje ili više oštećenim.”