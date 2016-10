Stanija zadovoljna: Na romskoj svadbi uzeću 30.000 evra!

Stanija Dobrojević postala je zvezda romskih svadbi. Snežana Ðurišić, Šaban Šaulić, Verica Šerifović i ostali koji nose titulu kraljeva ovakvih veselja dobili su u starleti i novopečenoj pevačici ozbiljnu konkurenciju.

Naime, Stanija je dobila poziv da se uskoro pojavi na jednoj svadbi u Beču kao specijalna gošća. Ona će tamo stati rame uz rame s Darkom Lazićem, Adreanom Čekić, Snežanom Ðurišić i još nekoliko pevača koji su često viđeni na ovakvim događajima.

“Kad su pojedini pevači čuli da će nastupiti sa Stanijom, bukvalno su poludeli. Smatraju da njoj na romskim veseljima nije mesto. Neki su zbog nje želeli i da otkažu tezgu jer neće da slušaju kako ona krešti”, priča Kurirov izvor.

Stanija potvrđuje ovu informaciju i kaže da se nada velikom bakšišu.

“Čula sam da će biti više od 20 poznatih pevača. Bilo mi je čudno što pored tako velikih imena sa estrade, koja imaju brojne albume, traže i mene da im pevam. Ali, eto, oni žele da se ja pojavim na pola sata ili sat i otpevam svoj repertoar. Posle mene pevači će nastaviti da pevaju. Meni je ta ponuda zanimljiva jer sam čula da samo od bakšiša može da se zaradi do 30. 000 evra”, kaže Stanija za Kurir Stars.

A evo i šta na sve ovo kaže estrada:

“Ljudi koji plaćaju imaju pravo da zovu koga hoće. Ako budu zadovoljni, zvaće opet, ako ne – neće. Mnogi su bili jednom i nikad više”, rekla je Snežana Đurišić.



“Evo me na Tari, pečem papriku i boli me dupe za estradu. Spremam zimnicu i baš me briga gde će ta mala da peva. Ajde, zdravo”, kratko je smao rekla Nada Topčagić.



“Pa to zvuči interesantno. Ako dođe, možda uzmemo milione i kamione. Ne znam ko će to da sluša, ali znam da svi hoće da je gledaju”, u svom stilu prokomentarisao je Đani.



“Želim joj sreću, meni ona ne smeta. Eto, i muzika se menja. Možda ovo što sam rekla nije interesantno, ali je.em mu život, ne mogu da je pljujem”, navela je Zlata Petrović.